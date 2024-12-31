Yılbaşı Klasiği Olan "Evde Tek Başına" Filmi ile İlgili Az Bilinen Bir Gerçeği Açıklıyoruz!
Yılbaşı Klasiği Olan "Evde Tek Başına" Filmi ile İlgili Az Bilinen Bir Gerçeği Açıklıyoruz!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Chris Columbus, sinema tarihine damga vuran Evde Tek Başına serisinin arkasındaki isim olarak tanınıyor. Ancak bu başarıya giden yolda, kendisini oldukça sıra dışı bir karar sürecinin beklediğini pek az kişi biliyor. Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin yönetmenliğini üstlenmesi planlanırken, Chevy Chase ile yaşadığı garip bir toplantı her şeyi değiştirmiş. Bu beklenmedik olay, Columbus’u kariyerini yeniden şekillendirecek bir projeye, Evde Tek Başınaya yönlendirmiş. İşte bu kült filmin perde arkası hikayesi ve daha fazlası, Columbus’un samimi açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.
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Chris Columbus, kariyerindeki dönüm noktalarını ve popüler kültürün unutulmaz parçalarından biri olan Evde Tek Başına filminin perde arkasını anlattı.
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Yönetmen, The Hollywood Reporter'ın podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Chevy Chase ile yaşadığı sıra dışı bir toplantının nasıl "Evde Tek Başına" serisini yönetmesine yol açtığını paylaştı.
Her şey, John Hughes’un Columbus’a Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin senaryosunu göndermesiyle başladı. Hughes, filmin yapımcılığını üstlenecekti ve Columbus’a yönetmenlik teklif etmişti. Ancak bu süreç, Columbus’un Chevy Chase ile yaptığı "garip" bir toplantıyla karmaşık bir hal aldı.
Columbus, “Ona her türlü soruyu soruyordum ama tamamen alakasız ve ilgisizdi” dedi. Konuşmanın bir noktasında Chase, “Bir dakika, sen yönetmen misin? Aa, seni bir davulcu sanıyordum,” diyerek toplantıyı iyice tuhaflaştırdı. Bu gerginlikler Columbus’u projeden ayrılmaya zorladı.
Bunun ardından, Hughes kısa süre içinde Columbus’a başka bir Noel filmi önerdi: Evde Tek Başına. Senaryoyu yazan ve yapımcılığını üstlenen Hughes, Kevin McCallister rolü için Macaulay Culkin’i düşünüyordu, ancak Columbus başlangıçta farklı seçenekleri değerlendirmek istedi.
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Columbus ayrıca, McCallister ailesinin varlıklı yaşam tarzının sık sık tartışılan bir gizem olduğunu kabul etti ve John Hughes ile bu konuda konuştuklarını belirtti. “Kate McCallister’ın başarılı bir moda tasarımcısı olduğunu kararlaştırmıştık,” dedi.
Ailenin bodrumundaki mankenlerin de buna bir gönderme olduğunu ekledi. Baba karakteri Peter McCallister hakkında ise net bir bilgi olmadığını, muhtemelen bir reklamcı olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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