onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yılbaşı Klasiği Olan "Evde Tek Başına" Filmi ile İlgili Az Bilinen Bir Gerçeği Açıklıyoruz!

Yılbaşı Klasiği Olan "Evde Tek Başına" Filmi ile İlgili Az Bilinen Bir Gerçeği Açıklıyoruz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.12.2024 - 17:06

Chris Columbus, sinema tarihine damga vuran Evde Tek Başına serisinin arkasındaki isim olarak tanınıyor. Ancak bu başarıya giden yolda, kendisini oldukça sıra dışı bir karar sürecinin beklediğini pek az kişi biliyor. Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin yönetmenliğini üstlenmesi planlanırken, Chevy Chase ile yaşadığı garip bir toplantı her şeyi değiştirmiş. Bu beklenmedik olay, Columbus’u kariyerini yeniden şekillendirecek bir projeye, Evde Tek Başınaya yönlendirmiş. İşte bu kült filmin perde arkası hikayesi ve daha fazlası, Columbus’un samimi açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chris Columbus, kariyerindeki dönüm noktalarını ve popüler kültürün unutulmaz parçalarından biri olan Evde Tek Başına filminin perde arkasını anlattı.

Chris Columbus, kariyerindeki dönüm noktalarını ve popüler kültürün unutulmaz parçalarından biri olan Evde Tek Başına filminin perde arkasını anlattı.

Yönetmen, The Hollywood Reporter'ın podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Chevy Chase ile yaşadığı sıra dışı bir toplantının nasıl "Evde Tek Başına" serisini yönetmesine yol açtığını paylaştı.

Yönetmen, The Hollywood Reporter'ın podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Chevy Chase ile yaşadığı sıra dışı bir toplantının nasıl "Evde Tek Başına" serisini yönetmesine yol açtığını paylaştı.

Her şey, John Hughes’un Columbus’a Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin senaryosunu göndermesiyle başladı. Hughes, filmin yapımcılığını üstlenecekti ve Columbus’a yönetmenlik teklif etmişti. Ancak bu süreç, Columbus’un Chevy Chase ile yaptığı "garip" bir toplantıyla karmaşık bir hal aldı.

Her şey, John Hughes’un Columbus’a Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin senaryosunu göndermesiyle başladı. Hughes, filmin yapımcılığını üstlenecekti ve Columbus’a yönetmenlik teklif etmişti. Ancak bu süreç, Columbus’un Chevy Chase ile yaptığı "garip" bir toplantıyla karmaşık bir hal aldı.

Columbus, “Ona her türlü soruyu soruyordum ama tamamen alakasız ve ilgisizdi” dedi. Konuşmanın bir noktasında Chase, “Bir dakika, sen yönetmen misin? Aa, seni bir davulcu sanıyordum,” diyerek toplantıyı iyice tuhaflaştırdı. Bu gerginlikler Columbus’u projeden ayrılmaya zorladı.

Columbus, “Ona her türlü soruyu soruyordum ama tamamen alakasız ve ilgisizdi” dedi. Konuşmanın bir noktasında Chase, “Bir dakika, sen yönetmen misin? Aa, seni bir davulcu sanıyordum,” diyerek toplantıyı iyice tuhaflaştırdı. Bu gerginlikler Columbus’u projeden ayrılmaya zorladı.

Bunun ardından, Hughes kısa süre içinde Columbus’a başka bir Noel filmi önerdi: Evde Tek Başına. Senaryoyu yazan ve yapımcılığını üstlenen Hughes, Kevin McCallister rolü için Macaulay Culkin’i düşünüyordu, ancak Columbus başlangıçta farklı seçenekleri değerlendirmek istedi.

Bunun ardından, Hughes kısa süre içinde Columbus’a başka bir Noel filmi önerdi: Evde Tek Başına. Senaryoyu yazan ve yapımcılığını üstlenen Hughes, Kevin McCallister rolü için Macaulay Culkin’i düşünüyordu, ancak Columbus başlangıçta farklı seçenekleri değerlendirmek istedi.

“300 farklı çocukla görüştük, ama en başından beri cevap belliydi: Macaulay sihirli bir etki yaratıyordu.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Columbus ayrıca, McCallister ailesinin varlıklı yaşam tarzının sık sık tartışılan bir gizem olduğunu kabul etti ve John Hughes ile bu konuda konuştuklarını belirtti. “Kate McCallister’ın başarılı bir moda tasarımcısı olduğunu kararlaştırmıştık,” dedi.

Columbus ayrıca, McCallister ailesinin varlıklı yaşam tarzının sık sık tartışılan bir gizem olduğunu kabul etti ve John Hughes ile bu konuda konuştuklarını belirtti. “Kate McCallister’ın başarılı bir moda tasarımcısı olduğunu kararlaştırmıştık,” dedi.

Ailenin bodrumundaki mankenlerin de buna bir gönderme olduğunu ekledi. Baba karakteri Peter McCallister hakkında ise net bir bilgi olmadığını, muhtemelen bir reklamcı olduğunu söyledi.

Ailenin bodrumundaki mankenlerin de buna bir gönderme olduğunu ekledi. Baba karakteri Peter McCallister hakkında ise net bir bilgi olmadığını, muhtemelen bir reklamcı olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın