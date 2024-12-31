Yılbaşı Klasiği Olan "Evde Tek Başına" Filmi ile İlgili Az Bilinen Bir Gerçeği Açıklıyoruz!

Chris Columbus, sinema tarihine damga vuran Evde Tek Başına serisinin arkasındaki isim olarak tanınıyor. Ancak bu başarıya giden yolda, kendisini oldukça sıra dışı bir karar sürecinin beklediğini pek az kişi biliyor. Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde filminin yönetmenliğini üstlenmesi planlanırken, Chevy Chase ile yaşadığı garip bir toplantı her şeyi değiştirmiş. Bu beklenmedik olay, Columbus’u kariyerini yeniden şekillendirecek bir projeye, Evde Tek Başınaya yönlendirmiş. İşte bu kült filmin perde arkası hikayesi ve daha fazlası, Columbus’un samimi açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.