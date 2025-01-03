Zonguldak'ta 14 Yaşında Çocuk Doğum Yaptı, Bakanlıktan Açıklama Geldi
Zonguldak'ta 14 Yaşında Çocuk Doğum Yaptı, Bakanlıktan Açıklama Geldi
Ülkemizde yaşanan skandallara bir yenisi Zonguldak'tan eklendi. Kan donduran olaya bakanlık el koydu. 14 yaşında bir çocuğun doğum yapması üzerine yaşanan gelişmelere sosyal medyada kendine yer bulmuştu. Emniyete intikal eden olay için bakanlıktan da açıklama geldi. Çirkin olayla ilgili detaylar haberimizde...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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"Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakanlık, "Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." açıklaması da yaptı.
Davaya müdahil olacaklarını söyleyen bakanlık "Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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