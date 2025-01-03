Zonguldak'ta 14 Yaşında Çocuk Doğum Yaptı, Bakanlıktan Açıklama Geldi

Ülkemizde yaşanan skandallara bir yenisi Zonguldak'tan eklendi. Kan donduran olaya bakanlık el koydu. 14 yaşında bir çocuğun doğum yapması üzerine yaşanan gelişmelere sosyal medyada kendine yer bulmuştu. Emniyete intikal eden olay için bakanlıktan da açıklama geldi. Çirkin olayla ilgili detaylar haberimizde...