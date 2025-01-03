Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sürecin İfade Özgürlüğü Kaldıramayacağını Söyledi
Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sürecin İfade Özgürlüğü Kaldıramayacağını Söyledi
Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışıyla yeniden başlayan 'süreç' görüşmeleri yeni bir aşamaya geldi. Bahçeli'nin İmralı görüşmesi sonrası DEM Parti heyetini kapıda karşılamasıyla hızlanan süreç için Rasim Ozan Kütahyalı'dan yorum geldi. Kütahyalı, daha önce 'silah bırakma çağrısı açıklanacak' dediği görüşme ve sonrası için 'bu süreç ifade özgürlüğü kaldırmaz' dedi. Kütahyalı süreci baltalayacakları da 'Devlet arşiv müdürüyüm.' diye tehdit etti. Açıklamalardan öne çıkan detaylar...
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Devlet Bahçeli'nin umut hakkı söyleminin ardından yeni süreci en çok savunan isimlerden biri Rasim Ozan Kütahyalı olmuştu.
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Öcalan'ın mobilyalarına kadar hazır olduğunu söyleyen Kütahyalı, yeni süreç için de tehditvari açıklamalarda bulundu.
Sürecin ifade özgürlüğünü kaldırmayacağını söyleyen Kütahyalı, "Türk olmadığı halde Türk'üm diyerek silahların gömülmesine karşı çıkanları deşifre ederim" dedi.
Dem Parti ya da AKP'liyim diyerek süreci baltalayacakları uyaran Kütahyalı, "Bak açık söylüyorum bak adaya veda zamanınız yaklaşıyor bak. Adamı konuşturmazlar" dedi.
"Silahların gömülmesini istemeyen Kürt de şerefsizdir. Silahların gömülmesini istemeyen Türk de şerefsizdir." diyen Kütahyalı, "Türk olmadığı halde Türk'üm diyerek silahların gömülmesine karşı çıkanları deşifre ederim." dedi.
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"Bu söylediklerim uyarı olsun" diyen Kütahyalı, "Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende. Bir de devlet, devlet benden de iyidir o konuda yani. Herkesin, herkesin her şeyini bilir." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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