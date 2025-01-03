Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sürecin İfade Özgürlüğü Kaldıramayacağını Söyledi

Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışıyla yeniden başlayan 'süreç' görüşmeleri yeni bir aşamaya geldi. Bahçeli'nin İmralı görüşmesi sonrası DEM Parti heyetini kapıda karşılamasıyla hızlanan süreç için Rasim Ozan Kütahyalı'dan yorum geldi. Kütahyalı, daha önce 'silah bırakma çağrısı açıklanacak' dediği görüşme ve sonrası için 'bu süreç ifade özgürlüğü kaldırmaz' dedi. Kütahyalı süreci baltalayacakları da 'Devlet arşiv müdürüyüm.' diye tehdit etti. Açıklamalardan öne çıkan detaylar...