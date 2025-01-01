Fenomen Haline Gelen Gassal'ın 2. Sezonuna Sürpriz İsim!
Fenomen Haline Gelen Gassal'ın 2. Sezonuna Sürpriz İsim!
TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin resmi X hesabından 2. sezon fragmanı paylaşılırken fragmandaki yeni isimler gözlerden kaçmadı. Dizinin resmi hesabı fragmandan kısa süre sonra kadroya dahil olan isimleri duyurdu. Bunlardan biri kadın gassal rolüyle Hande Soral olurken diğer isim herkesi şaşırttı.
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal'ı dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.
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Kısa sürede 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyuran Gassal, yeni yılın ilk günü büyük bir sürpriz yaparak dizinin 2. sezon fragmanını yayınladı.
Gassal'ın 2. sezonunda Hande Soral, kadın gassal olarak diziye dahil olurken fragmanda gördüğümüz kadarıyla sürpriz bir isim daha diziye girdi.
Şarkıcı Bayhan'ı fragman sonunda gören izleyicilere dizinin resmi X hesabından müjdeli haber geldi.
Popstar yarışmasıyla tanıdığımız Bayhan, Gassal'ın 2. sezonunda rol alacak. Bayhan'ın rolü ise henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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