Bu Sene İyi Korkacağız: 2025'in En Çok Beklenen Korku Dizileri
Bu Sene İyi Korkacağız: 2025'in En Çok Beklenen Korku Dizileri
2025'in gelişiyle beraber uzun süredir beklediğimiz dizilerin yayın tarihine bir adım daha yaklaştık. Dijital platformlarda yayınlanan dizilerin sezon aralarının aşırı uzun olması seyirciyi düşüren şeylerden biri olsa da bu sene bazı korku dizilerine kavuşuyoruz. 2025'in en çok beklenen korku dizilerini sizler için derledik. Bakalım hangi dizi ne zaman başlayacak?
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Crystal Lake
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Carrie
Stranger Things (5. sezon)
The Bondsman
Dexter: Resurrection
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The Last of Us (2. sezon)
Yellowjackets (3. sezon)
IT: Welcome to Derry
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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