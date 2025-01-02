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Bu Sene İyi Korkacağız: 2025'in En Çok Beklenen Korku Dizileri

Bu Sene İyi Korkacağız: 2025'in En Çok Beklenen Korku Dizileri

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 12:46

2025'in gelişiyle beraber uzun süredir beklediğimiz dizilerin yayın tarihine bir adım daha yaklaştık. Dijital platformlarda yayınlanan dizilerin sezon aralarının aşırı uzun olması seyirciyi düşüren şeylerden biri olsa da bu sene bazı korku dizilerine kavuşuyoruz. 2025'in en çok beklenen korku dizilerini sizler için derledik. Bakalım hangi dizi ne zaman başlayacak?

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Crystal Lake

Crystal Lake

Slasher türündeki unutulmaz film serisi 13. Cuma'nın 12 bölümlük prequel dizisi uzun süredir rafa kaldırılmıştı. 2025 yılının Cadılar Bayramı'nda yayınlanması planlanan dizi için hazırlıklar yeniden başladı. Umarız Ekim ayına yetişir!

Carrie

Carrie

Stephen King'in enfes zihninden çıkan Carrie, pek çok kez sinemaya uyarlanmıştı. Korku ustası Mike Flanagan'ın kolları sıvadığı Carrie hakkında şu an çok detay olmasa da Haunting serisi gibi izlenme rekoru kıran bir dizinin yaratıcısı olan Flanagan'a olan güven sonsuz.

Stranger Things (5. sezon)

Stranger Things (5. sezon)

Netflix'in izlenme rekoru kıran dizisi Stranger Things, 5. sezonla bir devri kapatıyor. 2025 yılı içerisinde yayınlanacak olan final sezonu şimdiden merak uyandırırken Hawkins'in kaderini düşündükçe heyecanlanıyoruz.

The Bondsman

The Bondsman

Kevin Bacon'un başrolünde yer aldığı Amazon Prime Video dizisi The Bondsman, öldükten sonra gizemli bir şekilde dirilen bir ödül avcısı müzisyenin hikayesini ele alacak.

Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection

Michael C. Hall'ın yıllar sonra Dexter olarak geri döneceği Dexter: Resurrection'ın hazırlıkları son derece gizli bir şekilde yürütülüyor. Sevilen dizinin devamı niteliğindeki yapım, bu yıl içerisinde seyirciye sunulacak.

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The Last of Us (2. sezon)

The Last of Us (2. sezon)

Pedro Pascal ve Bella Ramsay'ın başrollerinde yer aldığı The Last of Us, yayınlandığı dönem fırtınalar koparmıştı. Dizinin 2. sezonu ise Mart-Haziran ayları arasında yayınlanacak.

Yellowjackets (3. sezon)

Yellowjackets (3. sezon)

90'lar temalı bir dizi olan Yellowjackets, üçüncü sezonunda 90’larda yaşanan ürkütücü hayatta kalma hikâyesini ele alacak. Sevilen diziyi yıl içerisinde izleyebileceğiz.

IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry

Stephen King'in enfes romanından uyarlanan IT, film uyarlamalarının ardından diziyle dönüyor. 1960’larda geçen dizi, Pennywise’ın kökenlerini ve Derry sakinlerini etkileyen travmaları detaylıca ele alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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