Dune 4 Filminde Ciddi Değişiklik: Yönetmen ve Oyuncular Değişebilir
Dune 4 Filminde Ciddi Değişiklik: Yönetmen ve Oyuncular Değişebilir
Denis Villeneuve’ün yönetmenliğini üstlendiği Dune serisinin 4. filmi için hazırlıklar başladı. Timothee Chalamet ve Zendaya'nın başrollerinde yer aldığı filmin 4. halkasında ciddi değişiklikler olacağı konuşulurken ilk olarak yönetmen Villeneuve'ün değişeceği iddia edildi. Yapılan haberlerde yönetmen haricinde ciddi oyuncu değişikliklerine de gidilebileceği söyleniyor. İşte detaylar...
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Frank Herbert’ın ünlü bilimkurgu roman serisi Dune'un sinema serisi kısa sürede yoğun ilgi görmüş ve sevilen serinin 4. halkası için hazırlıklar başlamıştı.
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İlk üç filmi yöneten Denis Villeneuve'un dördüncü filmde yer almayacağı zaten dedikodular arasında yer alırken Dune 4'te bundan çok daha fazla değişiklik olabileceği iddia edildi.
World of Reel'in haberine göre Dune 4, asıl hikâyeden 9 yıl sonrasını ele alacağı için Timotheé Chalamet, Zendaya ve Florence Pugh gibi isimlerin rollerini yinelemeleri beklenmiyor.
Serinin üçüncü filminin ise 18 Aralık 2026'da yayınlanması bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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