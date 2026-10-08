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Farkında Olmadan 'Görgüsüz Turist' Olabilirsiniz: Tatilde Sizi Ele Veren Hatalar

Farkında Olmadan 'Görgüsüz Turist' Olabilirsiniz: Tatilde Sizi Ele Veren Hatalar

Gezilecek Yerler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 11:00
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Amerika'daki milli park korucularının, vahşi hayvanların burnunun dibine girip fotoğraf çekmeye çalışan ziyaretçiler için uydurduğu bir kelime var: Turist ile ahmak kelimelerinin birleşimi. Türkçedeki en yakın karşılığı 'görgüsüz turist'. Bu tanıma uyanların hepsi kötü niyetli değil; çoğu kuralları bilmediği ya da tatil havasına fazla kapıldığı için bu hale düşüyor. Seyahat uzmanları ve psikologlar, tatilde farkında olmadan yapılan hataları ve aklı başında insanların yurt dışında neden kuralları hiçe saydığını anlattı.

Kaynak: HuffPost

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Yunanistan'daki manastıra şortla giden gezgine örtüyü bir rahibe uzattı

Yunanistan'daki manastıra şortla giden gezgine örtüyü bir rahibe uzattı

Freetour'dan seyahat uzmanı Alexandra Dubakova'nın aklından çıkmayan örnek Roma'dan. Bir kadın, etrafı bariyerle çevrilmiş Trevi Çeşmesi'nin suyuna girip mermer çıkıntıların üzerinde poz vermeye başlamış. Görevliler kadını çeşmeden çıkarmış, işin faturası da 450 euroluk ceza olmuş. Dubakova'ya göre bu tür turistler çoğu zaman kötü niyetli değil; sadece kuralları bilmeyen, normalde aklı başında insanlar.

Gezgin Sahana Kulur ise Yunanistan'daki bir Ortodoks manastırına şortla gittiği günü anlatıyor. Kıyafet kuralı kendisine önceden hatırlatılmış ama o bunu önemsememiş. Kapıda bir rahibe, bacaklarını örtmesi için ona bir örtü uzatmış. Kulur, niyeti bu olmasa da o an kendini saygısız hissettiğini söylüyor. Bizdeki cami kapılarında ziyaretçilere başörtüsü ve etek verilmesinin sebebi de tam olarak bu.

Kuralları hafife almak bazen daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Haberin yazarı Ash Jurberg, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta fotoğraflanması yasak olan devlet binalarını çektiğini anlatıyor. Polis uyarıp fotoğrafları sildirmiş, Jurberg ise kısa süre sonra aynı binaları yeniden fotoğraflamış.

Fotoğraf için bariyeri aşan turistler buzulun dibine kadar yürüdü

Fotoğraf için bariyeri aşan turistler buzulun dibine kadar yürüdü

Hazırlıksız yola çıkmak da bu listenin klasiklerinden. Seyahat yazarı Sankalp Singh, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinin hemen karşısındaki Lokrum Adası'nda yanına su, şapka ve güneş kremi almadan yürüyüşe çıkmış. Zirveye vardığında hem susuz kalmış hem de bitkin düşmüş. Yaz ortasında Kapadokya vadilerine ya da Likya Yolu'na yarım şişe suyla çıkanlar bu tabloyu iyi bilir.

Tur katılımcısı Kate Connolly'nin anlattıkları ise işin daha riskli tarafını gösteriyor. Yeni Zelanda'daki Fox Buzulu'nda bazı turistler, daha yakından fotoğraf çekebilmek için güvenlik bariyerlerini aşıp sağlam olmayan buz kütlelerinin yanına kadar gitmiş. Kısa süre sonra buzun bir bölümü çökmüş ve bazı ziyaretçiler yaralanmış. Bölgede uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerin hayatını kaybettiği olaylar da daha önce yaşanmış.

Connolly'nin bir başka gözlemi Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nden. Yüzmeye yeterince hakim olmayan iki kişi dalış turuna katılmış, eğitmen onları sudan çıkarmak zorunda kalmış. Gezgin Alex Weihmann ise Fas'taki Kazablanka Havalimanı'nda bir yolcunun uçağın merdivenlerinde sigara içip izmariti motorun yakınına fırlattığına şahit olmuş.

Psikologlara göre kimsenin bizi tanımadığı yerde frenler gevşiyor

Psikologlara göre kimsenin bizi tanımadığı yerde frenler gevşiyor

Peki evinde kurallara uyan biri tatile çıkınca neden bambaşka birine dönüşüyor? Klinik danışman Amy Mosset'e göre ilk sebep anonimlik. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde 'el alem ne der' kaygısı azalıyor. Üstelik insanlar o anki kaybı, yani kaçacak bir fotoğraf karesini gözünde büyütürken sonradan doğabilecek riskleri hafife alıyor. Tatil modu da frenleri gevşetiyor; gündelik hayattaki temkinli halimiz bavulda kalıyor.

Klinik psikolog Anthony DeMaria ise ekranların payına dikkat çekiyor. Bir yeri sosyal medyada yüzlerce kez görmek, oranın tanıdık ve güvenli olduğu hissini veriyor. Bir de 'buraya bir daha gelemem' düşüncesi var: Bu kıtlık algısı, tek seferlik kareyi yakalamak uğruna kuralları esnetmeyi kolaylaştırıyor.

Grup etkisi de işin içinde. Bariyerin ötesinde fotoğraf çeken birini gören diğer ziyaretçiler de aynı şeyi yapmakta sakınca görmüyor. Kısacası gideceğiniz yerin kurallarını önceden okumak, bariyerleri ve uyarı tabelalarını süs sanmamak ve bir fotoğraf için kendinizi ya da başkalarını riske atmamak, görgüsüz turist damgası yememenin en kısa yolu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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