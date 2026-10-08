Farkında Olmadan 'Görgüsüz Turist' Olabilirsiniz: Tatilde Sizi Ele Veren Hatalar
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Amerika'daki milli park korucularının, vahşi hayvanların burnunun dibine girip fotoğraf çekmeye çalışan ziyaretçiler için uydurduğu bir kelime var: Turist ile ahmak kelimelerinin birleşimi. Türkçedeki en yakın karşılığı 'görgüsüz turist'. Bu tanıma uyanların hepsi kötü niyetli değil; çoğu kuralları bilmediği ya da tatil havasına fazla kapıldığı için bu hale düşüyor. Seyahat uzmanları ve psikologlar, tatilde farkında olmadan yapılan hataları ve aklı başında insanların yurt dışında neden kuralları hiçe saydığını anlattı.
Kaynak: HuffPost
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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