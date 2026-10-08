Farkında Olmadan 'Görgüsüz Turist' Olabilirsiniz: Tatilde Sizi Ele Veren Hatalar

Freetour'dan seyahat uzmanı Alexandra Dubakova'nın aklından çıkmayan örnek Roma'dan. Bir kadın, etrafı bariyerle çevrilmiş Trevi Çeşmesi'nin suyuna girip mermer çıkıntıların üzerinde poz vermeye başlamış. Görevliler kadını çeşmeden çıkarmış, işin faturası da 450 euroluk ceza olmuş. Dubakova'ya göre bu tür turistler çoğu zaman kötü niyetli değil; sadece kuralları bilmeyen, normalde aklı başında insanlar.

Gezgin Sahana Kulur ise Yunanistan'daki bir Ortodoks manastırına şortla gittiği günü anlatıyor. Kıyafet kuralı kendisine önceden hatırlatılmış ama o bunu önemsememiş. Kapıda bir rahibe, bacaklarını örtmesi için ona bir örtü uzatmış. Kulur, niyeti bu olmasa da o an kendini saygısız hissettiğini söylüyor. Bizdeki cami kapılarında ziyaretçilere başörtüsü ve etek verilmesinin sebebi de tam olarak bu.

Kuralları hafife almak bazen daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Haberin yazarı Ash Jurberg, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta fotoğraflanması yasak olan devlet binalarını çektiğini anlatıyor. Polis uyarıp fotoğrafları sildirmiş, Jurberg ise kısa süre sonra aynı binaları yeniden fotoğraflamış.