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Ne Su Gibi Aksın Ne Taş Gibi Kesilsin: Tam Kıvamında Sütlacın Püf Noktaları

Ne Su Gibi Aksın Ne Taş Gibi Kesilsin: Tam Kıvamında Sütlacın Püf Noktaları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 16:17
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Sütlaç az malzemeyle yapılıyor ama kıvamını tutturmak her zaman kolay olmuyor. Doğru kıvamdaki sütlaç ne kaşıktan su gibi akıyor ne de kalıp gibi sert duruyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Pirinci fazla yıkamak, sütlacı koyulaştıran nişastayı suyla birlikte götürüyor.

Pirinci fazla yıkamak, sütlacı koyulaştıran nişastayı suyla birlikte götürüyor.

Sütlaca ilk kıvamı pirincin kendi nişastası veriyor. Bu yüzden pirinç hafifçe yıkanıyor.

Pirinç, su kaynadıktan sonra tencereye ekleniyor ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriliyor. Bu aşamada fazla su koymamak gerekiyor.

Pirinç unu sıcak süte doğrudan eklendiğinde topaklanıyor, önce soğuk sütle açılıyor.

Pirinç unu sıcak süte doğrudan eklendiğinde topaklanıyor, önce soğuk sütle açılıyor.

Topaklanmanın temel sebebi, kıvam verici malzemenin ısı dengesine dikkat edilmeden eklenmesi. Bu yüzden pirinç unu bir kapta soğuk sütle pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılıyor, sonra tencereye ekleniyor.

Ölçü olarak 4 su bardağı süte, 1 su bardağı soğuk sütle açılmış 2 yemek kaşığı pirinç unu yetiyor. Şeker, sütlaç kıvamını aldıktan sonra ekleniyor ve 5 dakika daha kaynatılıyor.

Kıvamı tutmayan sütlaç da fazla koyulaşan sütlaç da kolayca kurtarılıyor.

Kıvamı tutmayan sütlaç da fazla koyulaşan sütlaç da kolayca kurtarılıyor.

Cıvık kalan sütlaç için yarım çay bardağı oda sıcaklığındaki suya 1,5 yemek kaşığı nişasta ekleniyor. Nişasta dibe çöktükten sonra açılıyor, üzerine sütlaçtan bir kepçe katılıyor. Bu karışım kaynayan sütlaca azar azar, karıştırarak ekleniyor. Bu ölçü 500 mililitre süt için.

Fazla koyulaşan sütlaçta ise yarım su bardağı süt ile üçte bir su bardağı su karıştırılıyor ve aynı şekilde azar azar ekleniyor. Hazır sütlaç buzdolabının en soğuk rafında 2-3 gün taze kalıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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