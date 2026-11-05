Ne Su Gibi Aksın Ne Taş Gibi Kesilsin: Tam Kıvamında Sütlacın Püf Noktaları
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Pirinci fazla yıkamak, sütlacı koyulaştıran nişastayı suyla birlikte götürüyor.
Pirinç unu sıcak süte doğrudan eklendiğinde topaklanıyor, önce soğuk sütle açılıyor.
Kıvamı tutmayan sütlaç da fazla koyulaşan sütlaç da kolayca kurtarılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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