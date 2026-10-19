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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Hangisi Daha Çok Değişmiş?

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Hangisi Daha Çok Değişmiş?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 23:13
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Türk televizyonlarının en sevilen iki jönü Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuklarıyla değil, yıllar içindeki değişimleriyle gündemimizde! Geçtiğimiz günlerde Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde bir araya gelen iki yakışıklı oyuncunun birlikte verdiği poz, eski bir fotoğraflarını yeniden hatırlattı. 

Tam sekiz yıl arayla çekilen iki kare yan yana gelince ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un değişen imajı, Çağatay Ulusoy'un yıllar içinde oturan yüz hatları derken ortaya epey nostaljik bir karşılaştırma çıktı. 

Peki sizce sekiz yıl hangisine daha çok uğramış?

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Türk televizyonlarının iki gözde jönu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde aynı düğünde bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği poz, yıllar önce çekilmiş bir fotoğraflarını da yeniden gündeme taşıdı!

Türk televizyonlarının iki gözde jönu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde aynı düğünde bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği poz, yıllar önce çekilmiş bir fotoğraflarını da yeniden gündeme taşıdı!

'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Medcezir', 'İçerde' derken yıllardır ekranların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u tanımayanımız yoktur. İkisi de yalnızca oyunculuklarıyla değil, yakışıklılıkları ve kendilerine has tarzlarıyla yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden.

Üstelik Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un arkadaşlıkları da zaman zaman gündeme geliyor. Bir dönem oldukça yakın oldukları bilinen ikilinin sonrasında aralarının açıldığı iddiaları ortaya atılmış, sosyal medyada birbirlerini takip etmemeleri bile ayrı bir mesele haline gelmişti. Hatta Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine yöneltilen küslük sorusuna dostlukların Instagram takibiyle ölçülemeyeceğini söyleyerek yanıt vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın düğününde yolları kesişti. Çağatay Ulusoy'un nikah şahidi olduğu düğüne Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. İki ünlü oyuncunun birlikte verdiği poz, kısa sürede dikkat çekti. Ancak asıl nostalji, bu fotoğrafın yıllar önce çekilmiş başka bir kareyle yan yana getirilmesiyle başladı!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tam sekiz yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana geldi. İki yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise görülmeye değerdi!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tam sekiz yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana geldi. İki yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise görülmeye değerdi!

Bir tarafta sekiz yıl önceki Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, diğer tarafta Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününden gelen yeni fotoğraf... İki kareyi yan yana görünce insan ister istemez önce yüzlerine, sonra saçlarına, ardından da tarzlarına bakıyor!

Eski fotoğrafta daha kısa ve düzenli saçlarıyla gördüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ, yeni karede daha hacimli saçları, sakalları ve rahat tarzıyla dikkat çekiyor. Çağatay Ulusoy ise eski fotoğraftaki şapkalı, sakallı halinden oldukça farklı. Yeni karede bıyığı, geriye taranmış saçları ve takım elbisesiyle bambaşka bir imaj çiziyor. Bir kilo değişimi de mevcut!

Elbette sekiz yıl az bir zaman değil. İki oyuncunun da bu süreçte hem kariyerleri hem de tarzları epey değişti. Ama kabul edelim, yıllar önce yan yana poz veren iki jönü bugün yeniden karşılaştırmak ayrı bir keyif!

Biz karar veremedik, sözü size bırakalım: Sizce sekiz yılda Kıvanç Tatlıtuğ mu, Çağatay Ulusoy mu daha çok değişmiş?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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