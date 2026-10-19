Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Hangisi Daha Çok Değişmiş?

Türk televizyonlarının en sevilen iki jönü Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuklarıyla değil, yıllar içindeki değişimleriyle gündemimizde! Geçtiğimiz günlerde Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde bir araya gelen iki yakışıklı oyuncunun birlikte verdiği poz, eski bir fotoğraflarını yeniden hatırlattı.

Tam sekiz yıl arayla çekilen iki kare yan yana gelince ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un değişen imajı, Çağatay Ulusoy'un yıllar içinde oturan yüz hatları derken ortaya epey nostaljik bir karşılaştırma çıktı.

Peki sizce sekiz yıl hangisine daha çok uğramış?