Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Hangisi Daha Çok Değişmiş?
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Türk televizyonlarının en sevilen iki jönü Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuklarıyla değil, yıllar içindeki değişimleriyle gündemimizde! Geçtiğimiz günlerde Itır Esen ve Engin Aykanat'ın düğününde bir araya gelen iki yakışıklı oyuncunun birlikte verdiği poz, eski bir fotoğraflarını yeniden hatırlattı.
Tam sekiz yıl arayla çekilen iki kare yan yana gelince ikilinin değişimi de gözlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un değişen imajı, Çağatay Ulusoy'un yıllar içinde oturan yüz hatları derken ortaya epey nostaljik bir karşılaştırma çıktı.
Peki sizce sekiz yıl hangisine daha çok uğramış?
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Türk televizyonlarının iki gözde jönu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde aynı düğünde bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği poz, yıllar önce çekilmiş bir fotoğraflarını da yeniden gündeme taşıdı!
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tam sekiz yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana geldi. İki yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise görülmeye değerdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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