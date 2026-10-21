Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Hakkında Yeni Gelişme: İstenen Ceza Belli Oldu!
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Son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, müzik dünyasında yakaladığı büyük çıkış kadar hakkında yaşanan gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Big Five Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, geçtiğimiz ağustos ayında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Akış'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Buyurun, Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına beraber bakalım.
Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza belli oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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