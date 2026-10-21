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Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Hakkında Yeni Gelişme: İstenen Ceza Belli Oldu!

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Hakkında Yeni Gelişme: İstenen Ceza Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 18:14
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Son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest, müzik dünyasında yakaladığı büyük çıkış kadar hakkında yaşanan gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Big Five Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, geçtiğimiz ağustos ayında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Akış'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buyurun, Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına beraber bakalım.

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Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Big Five Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen grubun arkasındaki isim ise yapımcı ve menajer Tolga Akış'tı. Ancak Akış'ın adı, geçtiğimiz ağustos ayında başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti. Hypers ajansının da kurucusu olan Tolga Akış, Manifest grubunun oluşumundan sahne organizasyonlarına kadar pek çok süreçte yer alan isimlerden biriydi. Big Five Türkiye yarışmasında seçilen üyelerle kurulan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, şarkıları ve sahne performanslarıyla özellikle sosyal medyanın en çok konuşulan gruplarından biri haline gelmişti.

Ancak grubun sahne gösterileri ve konser görüntüleri zaman içerisinde farklı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Manifest'in performansları üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından grubun kurucusu Tolga Akış hakkında da hukuki süreç başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış, 27 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen menajer, 28 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, ardından tutuklanmasına karar verilmişti. O dönem gündemde geniş yer bulan soruşturmayla ilgili yeni gelişme ise bugün, 21 Ekim'de yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akış hakkında yürütülen müstehcenlik soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza belli oldu.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza belli oldu.

Savcılık, ünlü menajerin müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Akış'ın grubun sahne gösterilerindeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akış'ın Manifest grubunun yalnızca menajeri olmadığı, aynı zamanda yapımcı ve şirket sahibi olarak grubun organizasyonel ve finansal süreçlerinde de sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Savcılığın değerlendirmesine göre Akış, grup üyelerini Big Five Türkiye yarışması aracılığıyla seçmiş, konser ve gösterilerin planlanması ile finansal işlemlerin yürütülmesinde etkin rol almıştı. İddianamede, menajerlik faaliyetlerinin yalnızca konser ayarlamakla sınırlı olmadığı, Akış'ın sahne gösterilerinin içeriği ve ticari stratejisinde de belirleyici konumda bulunduğu ileri sürüldü. Öte yandan Akış'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede, grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde hazırlanmadığını ve bu konuda sorumluluğu bulunmadığını savunduğu aktarıldı. Akış ayrıca Manifest'in gelir paylaşımında yüzde 60'lık bölümün grup üyelerine eşit olarak dağıtıldığını, kalan yüzde 40'ın ise şirketin menajerlik projesine ayrıldığını belirtti.

Savcılık ise konserlerde sergilenen dansları, sahne kıyafetlerini ve yayımlanan görüntüleri değerlendirerek söz konusu içeriklerin toplumun genel değer yargıları ve çocukların korunması bakımından incelenmesi gerektiğini ifade etti. İddianamede, gösterilerin herhangi bir yaş sınırlaması olmadan geniş kitlelere ulaştırılmasının da suçlama kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Tüm bu değerlendirmelerin ardından Tolga Akış hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Akış hakkında hazırlanan iddianamenin bir mahkumiyet kararı anlamına gelmediğini, savcılığın iddialarının yargılama sürecinde değerlendirileceğini de belirtelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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