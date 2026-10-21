Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Hakkında Yeni Gelişme: İstenen Ceza Belli Oldu!

Big Five Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen grubun arkasındaki isim ise yapımcı ve menajer Tolga Akış'tı. Ancak Akış'ın adı, geçtiğimiz ağustos ayında başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti. Hypers ajansının da kurucusu olan Tolga Akış, Manifest grubunun oluşumundan sahne organizasyonlarına kadar pek çok süreçte yer alan isimlerden biriydi. Big Five Türkiye yarışmasında seçilen üyelerle kurulan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, şarkıları ve sahne performanslarıyla özellikle sosyal medyanın en çok konuşulan gruplarından biri haline gelmişti.

Ancak grubun sahne gösterileri ve konser görüntüleri zaman içerisinde farklı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Manifest'in performansları üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından grubun kurucusu Tolga Akış hakkında da hukuki süreç başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış, 27 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen menajer, 28 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, ardından tutuklanmasına karar verilmişti. O dönem gündemde geniş yer bulan soruşturmayla ilgili yeni gelişme ise bugün, 21 Ekim'de yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akış hakkında yürütülen müstehcenlik soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.