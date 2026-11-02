Yıllar Önce Canlı Yayında Oğluyla Kapışmıştı: Hakkı Bulut'un Miras ve Vasiyet Kararı Gündem Oldu!

Programın en çok konuşulan anı, Kadir İnanır'ın vefatının ardından yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural arasında süren miras tartışması hatırlatılarak Hakkı Bulut'a vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığının sorulmasıyla geldi. Böyle bir belgeye hiç ihtiyaç duymadığını söyleyen usta sanatçı, çocuklarına olan güvenini 'Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla' sözleriyle dile getirdi. Ünlü isimlerin mal varlığı üzerinden yaşanan aile kavgalarının peş peşe gündeme geldiği bu günlerde Bulut'un miras konusunda bu kadar rahat konuşması dikkat çekti. Eşine duyduğu sevgiden de söz eden sanatçının aile tablosunu çizerken değindiği bir diğer konu ise yıllardır merak edilen oğluyla ilişkisi oldu.