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Yıllar Önce Canlı Yayında Oğluyla Kapışmıştı: Hakkı Bulut'un Miras ve Vasiyet Kararı Gündem Oldu!

Yıllar Önce Canlı Yayında Oğluyla Kapışmıştı: Hakkı Bulut'un Miras ve Vasiyet Kararı Gündem Oldu!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 16:46
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Beylikdüzü'ndeki konserinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, taburcu olduktan kısa süre sonra TGRT Haber'de Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Programda 81 yaşındaki usta sanatçıya sağlık durumunun yanı sıra mirası, vasiyeti ve ailesiyle ilişkisi de soruldu. Bulut'un vasiyet sorusuna verdiği net cevap kadar, yıllar önce canlı yayında karşı karşıya geldiği oğlu Özbey Bulut hakkında söyledikleri de dikkat çekti.

Kaynak: TGRT Haber

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Hakkı Bulut, öğretmenlikten arabeskin en tanınan seslerinden birine uzanan yarım asırlık bir kariyere sahip.

Hakkı Bulut, öğretmenlikten arabeskin en tanınan seslerinden birine uzanan yarım asırlık bir kariyere sahip.

3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya gelen Hakkı Bulut, müziğe tamamen yönelmeden önce Adana Öğretmen Okulu'nu bitirip yıllarca öğretmenlik yapmıştı. 1960'ların sonunda plak çalışmalarına başlayan sanatçı, 'Son Mektup' ve 'Sevmek Bu mu' gibi şarkılarıyla arabeskin hafızalara kazınan seslerinden biri haline geldi ve 81 yaşına rağmen sahnelerden uzak durmadı. İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada tansiyonu yükselince hastaneye kaldırılan Bulut, kısa süre sonra taburcu edilerek sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı. O endişeli günlerin hemen ardından katıldığı programda ise sohbet sağlığından çok ailesine ve geride bırakacaklarına uzandı.

Hakkı Bulut vasiyet sorusuna "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok" diyerek yanıt verdi.

Hakkı Bulut vasiyet sorusuna "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok" diyerek yanıt verdi.

Programın en çok konuşulan anı, Kadir İnanır'ın vefatının ardından yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural arasında süren miras tartışması hatırlatılarak Hakkı Bulut'a vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığının sorulmasıyla geldi. Böyle bir belgeye hiç ihtiyaç duymadığını söyleyen usta sanatçı, çocuklarına olan güvenini 'Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla' sözleriyle dile getirdi. Ünlü isimlerin mal varlığı üzerinden yaşanan aile kavgalarının peş peşe gündeme geldiği bu günlerde Bulut'un miras konusunda bu kadar rahat konuşması dikkat çekti. Eşine duyduğu sevgiden de söz eden sanatçının aile tablosunu çizerken değindiği bir diğer konu ise yıllardır merak edilen oğluyla ilişkisi oldu.

Hakkı Bulut, oğlu Özbey Bulut ile 2007'de canlı yayında yaşadığı kavgayı yıllar sonra yeniden yorumladı.

Hakkı Bulut, oğlu Özbey Bulut ile 2007'de canlı yayında yaşadığı kavgayı yıllar sonra yeniden yorumladı.

Oğluyla küs olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Hakkı Bulut, bugün Özbey Bulut ile arasının gayet iyi olduğunu söyledi. Baba ile oğul arasındaki gerginlik, 2007 yılında Adana'da yaşayan Özbey Bulut'un katıldığı bir televizyon programına babasının telefonla bağlanmasıyla ekranlara taşınmıştı. Sunuculardan Şenay Düdek'in Kadir Gecesi'ni hatırlatıp Özbey'in babasından af dilemesi gerektiğini söylemesi üzerine Hakkı Bulut, 'Benden değil, annesinden ve kardeşlerinden özür dilesin. Benim oğlum bugüne kadar bana ağza alınmayacak sözler söyledi ve iftiralar etti' diye konuşmuş, sinirlerine hakim olamayan Özbey Bulut da canlı yayında bağırıp çağırmaya başlamıştı. Aradan geçen 19 yılın ardından o geceye yeniden dönen usta sanatçı, dönemin programlarında biraz da izlenme kaygısıyla oğlunun ekrana çıkarıldığını ve yaşananların olduğundan büyük gösterildiğini anlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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