Yıllar Önce Canlı Yayında Oğluyla Kapışmıştı: Hakkı Bulut'un Miras ve Vasiyet Kararı Gündem Oldu!
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Beylikdüzü'ndeki konserinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, taburcu olduktan kısa süre sonra TGRT Haber'de Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Programda 81 yaşındaki usta sanatçıya sağlık durumunun yanı sıra mirası, vasiyeti ve ailesiyle ilişkisi de soruldu. Bulut'un vasiyet sorusuna verdiği net cevap kadar, yıllar önce canlı yayında karşı karşıya geldiği oğlu Özbey Bulut hakkında söyledikleri de dikkat çekti.
Kaynak: TGRT Haber
Hakkı Bulut, öğretmenlikten arabeskin en tanınan seslerinden birine uzanan yarım asırlık bir kariyere sahip.
Hakkı Bulut vasiyet sorusuna "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok" diyerek yanıt verdi.
Hakkı Bulut, oğlu Özbey Bulut ile 2007'de canlı yayında yaşadığı kavgayı yıllar sonra yeniden yorumladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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