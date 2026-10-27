Güllü Dosyasında Yeni Perde: Eski Nişanlısı, Tuğyan'ın Gece Hastalara Ne Yaptığını Savcılığa Anlattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in adı, bu kez hemşirelik yaptığı yıllara uzanan iddialarla yeniden gündemde. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Yalova'da çalıştığı özel hastaneye ait olduğunu söylediği görüntülerle savcılığın kapısını çaldı. Eminoğlu'nun yoğun bakımdaki hastalarla ilgili anlattıkları ise Güllü dosyasını bir kez daha alevlendirdi.
Kaynak: Sabah
Güllü'nün ölümüyle başlayan dava, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmıştı.
Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın yoğun bakımda hastalara gece iğne yaptığını iddia etti.
Eminoğlu'nun iddiaları kalp masajı ve yoğun bakımdaki ölüm saatlerine kadar uzandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın