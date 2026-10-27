Güllü Dosyasında Yeni Perde: Eski Nişanlısı, Tuğyan'ın Gece Hastalara Ne Yaptığını Savcılığa Anlattı!

Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik geçmişini gündeme taşıyan isim, Güllü soruşturması boyunca adı sıkça geçen eski nişanlısı Kervan Eminoğlu oldu. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı döneme ait olduğunu söylediği görüntüleri savcılığa teslim ederek suç duyurusunda bulundu.

Eminoğlu'nun anlattıklarına göre bu görüntülerde, yoğun bakımda hastalar yatarken Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği anlar yer alıyor. Tüyleri diken diken eden asıl iddia ise geceleri ses çıkaran hastalarla ilgili; Eminoğlu, eski nişanlısının kendi rahatı için hastalara uyusunlar diye iğne yaptığını öne sürdü ve 'Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor.' sözlerini kullandı.