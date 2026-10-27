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Güllü Dosyasında Yeni Perde: Eski Nişanlısı, Tuğyan'ın Gece Hastalara Ne Yaptığını Savcılığa Anlattı!

Güllü Dosyasında Yeni Perde: Eski Nişanlısı, Tuğyan'ın Gece Hastalara Ne Yaptığını Savcılığa Anlattı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 13:36
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Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in adı, bu kez hemşirelik yaptığı yıllara uzanan iddialarla yeniden gündemde. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Yalova'da çalıştığı özel hastaneye ait olduğunu söylediği görüntülerle savcılığın kapısını çaldı. Eminoğlu'nun yoğun bakımdaki hastalarla ilgili anlattıkları ise Güllü dosyasını bir kez daha alevlendirdi.

Kaynak: Sabah

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Güllü'nün ölümüyle başlayan dava, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmıştı.

Güllü'nün ölümüyle başlayan dava, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmıştı.

'Kasımpaşalıyım' ve 'Balıkesir Bandırma' gibi şarkılarıyla arabesk ve fantezi müzik sahnesinde uzun yıllar boy gösteren Güllü, asıl adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Başta bir düşme olayı olarak duyurulan ölüm, soruşturma derinleştikçe sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i dosyanın merkezine taşıdı.

Ekim ayında karara bağlanan davada Gülter, annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararın da açıklanmasıyla gündemin sakinleşmesi beklenirken Gülter'in adı, bu kez annesinin ölümünden önceki yıllarda sürdürdüğü hemşirelik mesleğiyle yeniden konuşulmaya başladı.

Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın yoğun bakımda hastalara gece iğne yaptığını iddia etti.

Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın yoğun bakımda hastalara gece iğne yaptığını iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik geçmişini gündeme taşıyan isim, Güllü soruşturması boyunca adı sıkça geçen eski nişanlısı Kervan Eminoğlu oldu. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı döneme ait olduğunu söylediği görüntüleri savcılığa teslim ederek suç duyurusunda bulundu.

Eminoğlu'nun anlattıklarına göre bu görüntülerde, yoğun bakımda hastalar yatarken Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği anlar yer alıyor. Tüyleri diken diken eden asıl iddia ise geceleri ses çıkaran hastalarla ilgili; Eminoğlu, eski nişanlısının kendi rahatı için hastalara uyusunlar diye iğne yaptığını öne sürdü ve 'Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor.' sözlerini kullandı.

Eminoğlu'nun iddiaları kalp masajı ve yoğun bakımdaki ölüm saatlerine kadar uzandı.

Eminoğlu'nun iddiaları kalp masajı ve yoğun bakımdaki ölüm saatlerine kadar uzandı.

Gece yapıldığı öne sürülen iğnelerle sınırlı kalmayan Eminoğlu, görüntülerde Gülter'in yoğun bakımdaki hastalara kalp masajı yapıyormuş gibi davranarak alay ettiğini ve temizlik görevlilerine kalp masajını hastalar üzerinden öğrettiğini de iddia etti. 'Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor.' diyen Eminoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini ileri sürerek bunun da araştırılmasını istedi.

Eminoğlu'nun kendisi de Güllü soruşturmasının ilk aşamasında 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alınmış, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakılmıştı. Haberlerde Gülter'in ya da hastanenin iddialara yanıtına yer verilmezken, savcılığın teslim edilen görüntüleri nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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