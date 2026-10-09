Dilber Ay’ın Vefatından Hemen Sonra mı Evlendi? Kızından İbrahim Karakaş Hakkında Dikkat Çeken İddia!

Dilber Ay’ı yalnızca söylediği türkülerle hatırlamıyoruz. Sözü dolandırmadan konuşması, içinden geldiği gibi davranması ve ekran karşısında bile doğallığından vazgeçmemesi, onu izleyicinin gözünde ayrı bir yere koymuştu. Yaşadıklarını anlatırken de şarkı söylerken de kendine özgü bir dili vardı.

Hayat hikâyesi ise sahnede gördüğümüz güçlü duruşunun ardında çok ağır deneyimler taşıyordu. Çocuk yaşta zorla evlendirilmesi, yaşadığı zorluklar ve müziğe tutunarak kendi yolunu açması, yıllar içinde verdiği röportajlarla kamuoyuna yansıdı. Dilber Ay, geçmişini saklamadan anlatan; acılarını da mücadelelerini de açıkça paylaşan bir sanatçıydı.

Müzik kariyerinin yanında televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Onu sevenler, sesinin yanı sıra dobra konuşmalarını ve zaman zaman gülümseten çıkışlarını da hatırlıyor.

Usta sanatçı, 29 Nisan 2019’da Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Ardında şarkılarını, hayat hikâyesini ve onu sevenlerin hafızasında yer eden pek çok anı bıraktı. Yaşamı daha sonra Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği “Dilberay” filmiyle beyaz perdeye de taşındı.