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Dilber Ay’ın Vefatından Hemen Sonra mı Evlendi? Kızından İbrahim Karakaş Hakkında Dikkat Çeken İddia!

Dilber Ay’ın Vefatından Hemen Sonra mı Evlendi? Kızından İbrahim Karakaş Hakkında Dikkat Çeken İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 12:01
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Dilber Ay’ın ailesinde dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. Usta sanatçının eşi İbrahim Karakaş’ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiğini anlatan Karakaş, yeni eşinin desteğinden bahsederken “Dilber’in acısını Müge ile yendim” demişti. Bu sözlere Dilber Ay’ın kızından tepki geldi. Karakaş’ın anlattıklarına karşı çıkan kızı, evliliğin süresine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Güçlü sesi ve kendine özgü tavrıyla hafızalara kazınan Dilber Ay, müziğin unutulmaz isimlerinden biriydi.

Güçlü sesi ve kendine özgü tavrıyla hafızalara kazınan Dilber Ay, müziğin unutulmaz isimlerinden biriydi.

Dilber Ay’ı yalnızca söylediği türkülerle hatırlamıyoruz. Sözü dolandırmadan konuşması, içinden geldiği gibi davranması ve ekran karşısında bile doğallığından vazgeçmemesi, onu izleyicinin gözünde ayrı bir yere koymuştu. Yaşadıklarını anlatırken de şarkı söylerken de kendine özgü bir dili vardı.

Hayat hikâyesi ise sahnede gördüğümüz güçlü duruşunun ardında çok ağır deneyimler taşıyordu. Çocuk yaşta zorla evlendirilmesi, yaşadığı zorluklar ve müziğe tutunarak kendi yolunu açması, yıllar içinde verdiği röportajlarla kamuoyuna yansıdı. Dilber Ay, geçmişini saklamadan anlatan; acılarını da mücadelelerini de açıkça paylaşan bir sanatçıydı.

Müzik kariyerinin yanında televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Onu sevenler, sesinin yanı sıra dobra konuşmalarını ve zaman zaman gülümseten çıkışlarını da hatırlıyor.

Usta sanatçı, 29 Nisan 2019’da Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Ardında şarkılarını, hayat hikâyesini ve onu sevenlerin hafızasında yer eden pek çok anı bıraktı. Yaşamı daha sonra Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği “Dilberay” filmiyle beyaz perdeye de taşındı.

Dilber Ay’ın hayatını uzun yıllar paylaştığı isim, İbrahim Karakaş’tı.

Dilber Ay’ın hayatını uzun yıllar paylaştığı isim, İbrahim Karakaş’tı.

Dilber Ay ile İbrahim Karakaş’ın yolları Almanya’da, bir dostlarının evinde kesişmişti. Bu tanışma zamanla birlikteliğe dönüştü ve çift 1998 yılında evlendi. Karakaş, sanatçının hayatında yalnızca kamuoyunun tanıdığı eşi olarak değil, uzun yıllarını paylaştığı hayat arkadaşı olarak da yer aldı.

İkilinin evliliği, Dilber Ay’ın 2019’daki vefatına kadar sürdü. Sanatçının hayat hikâyesini anlattığı röportajlarda Karakaş’la birlikteliği de önemli bir yer tutuyordu. Zorlu dönemlerin ardından kurduğu bu hayat, Dilber Ay’ın anlattığı hikâyenin farklı bir sayfasıydı.

Karakaş da eşinin vefatının ardından verdiği röportajlarda birlikte geçirdikleri yıllardan ve yaşadığı kayıptan söz etmişti. Yeniden evlenme ihtimaline ilişkin geçmişte yaptığı açıklamada ise “Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez” ifadelerini kullanmıştı.

Bu nedenle Karakaş’ın yeniden nikâh masasına oturduğunun ortaya çıkması dikkat çekti. Yeni evliliğine ilişkin anlattıkları ise kısa süre sonra Dilber Ay’ın kızının tepkisiyle gündeme geldi.

Müge Zopun ile evlenen İbrahim Karakaş, nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiğini anlattı.

Müge Zopun ile evlenen İbrahim Karakaş, nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiğini anlattı.

İbrahim Karakaş’ın, İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği geçtiğimiz günlerde haber oldu. Habertürk’ün aktardığına göre 61 yaşındaki Karakaş ile 59 yaşındaki Zopun, geçtiğimiz ay dünyaevine girdi.

Ancak evliliklerinin ilk günlerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşandı. Nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçiren Karakaş, yoğun bakımda tedavi gördü. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Karakaş, bu dönemde yeni eşinin yanında olduğunu anlattı.

Posta’ya konuşan Karakaş, hem Dilber Ay’ın kaybından sonra yaşadıklarını hem de sağlık sürecinde gördüğü desteği şu sözlerle ifade etti:

“Ben Dilber’in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı.”

Müge Zopun da açıklamasında Dilber Ay’a duyduğu sevgi ve saygıdan bahsetti. Sanatçının vefatına üzüldüğünü belirten Zopun, Karakaş’la birbirlerine destek olduklarını ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olacaklarını söyledi.

Karakaş’ın “Dilber’in acısını Müge ile yendim” sözlerine, Dilber Ay’ın kızından tepki geldi.

Dilber Ay’ın kızı, Karakaş’ın yeni evliliğine ilişkin açıklamasında annesinin kaybından bahsetmesine karşı çıktı. Karakaş’ın acıyı yeni eşinin desteğiyle aştığı yönündeki sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“‘Bana Müge Hanım acıyı unutturdu’ diyor. Sen hiçbir acıyı yaşamadın. Sen 7 sene 4 aydır evlisin.”

Bu açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de “7 sene 4 aydır evlisin” sözleri oldu. Dilber Ay’ın kızı, bu ifadeyle Karakaş’ın evliliğinin basına yansıyan yakın tarihli bir evlilik olduğu anlatımına da karşı çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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