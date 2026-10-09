Dilber Ay’ın Vefatından Hemen Sonra mı Evlendi? Kızından İbrahim Karakaş Hakkında Dikkat Çeken İddia!
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Dilber Ay’ın ailesinde dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. Usta sanatçının eşi İbrahim Karakaş’ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiğini anlatan Karakaş, yeni eşinin desteğinden bahsederken “Dilber’in acısını Müge ile yendim” demişti. Bu sözlere Dilber Ay’ın kızından tepki geldi. Karakaş’ın anlattıklarına karşı çıkan kızı, evliliğin süresine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu.
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Güçlü sesi ve kendine özgü tavrıyla hafızalara kazınan Dilber Ay, müziğin unutulmaz isimlerinden biriydi.
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Dilber Ay’ın hayatını uzun yıllar paylaştığı isim, İbrahim Karakaş’tı.
Müge Zopun ile evlenen İbrahim Karakaş, nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiğini anlattı.
Karakaş’ın “Dilber’in acısını Müge ile yendim” sözlerine, Dilber Ay’ın kızından tepki geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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