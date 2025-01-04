2024 Yılının Dünyada En Çok Kazanan Filmleri Belli Oldu
2024 Yılının Dünyada En Çok Kazanan Filmleri Belli Oldu
2024 yılında pek çok sinema filmi vizyona girdi. Bu filmlerden bazıları gişede umduğunu bulamazken bazıları haftalarca yayınlanıp paraya para demedi. Box Office Mojo, 2024 yılında tüm dünyada en çok kazanç elde eden filmleri derledi. İlk 10 filmi sizler için derledik!
KAYNAK: Box Office Mojo
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10. Beterböcek Beterböcek - 451 milyon dolar
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9. Venom: Son Dans - 476 milyon dolar
8. Kung Fu Panda 4 - 547 milyon dolar
7. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk - 571 milyon dolar
6. Wicked - 651 milyon dolar
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5. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 - 714 milyon dolar
4. Moana 2 - 909 milyon dolar
3. Çılgın Hırsız 4 - 969 milyon dolar
2. Deadpool ve Wolverine - 1,3 milyar dolar
1. Ters Yüz 2 - 1,6 milyar dolar
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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