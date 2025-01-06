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Aşkı Bir Şarkıda Bulmak: Hangi Melodi Kalbini Bütün Gücüyle Ele Geçirmiş?

etiket Aşkı Bir Şarkıda Bulmak: Hangi Melodi Kalbini Bütün Gücüyle Ele Geçirmiş?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 20:31

Aşk bazen sözlerle anlatılamaz, sadece bir melodiyle hissedilir. O özel şarkı vardır ya, seni tamamen sarar ve kalbini bütün gücüyle ele geçirir. Hazır mısın? Aşkı bir şarkıda bulmaya...

O zaman seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşk şarkılarında hangi tür bir hikaye seni daha çok etkiler?

2. Aşk bu tatlılardan biri olsa hangisi olurdu?

3. Sevgililer gününde hediyeleşmeyi sever misin?

4. Aşk şarkılarında hangi tür duygusal yoğunluk seni etkiler?

5. Aşk hayatında şu an her şey yolunda mı?

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6. Evcil hayvanın var mı?

6. Evcil hayvanın var mı?

7. Sence sen insanları nasıl etkiliyorsun?

8. Son olarak, müzik kulağını puanla!

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miray soysal
miray soysal
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