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Ahmet Kuralı mı İma Etti? Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Kafa Karıştıran Paylaşım

Ahmet Kuralı mı İma Etti? Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Kafa Karıştıran Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 20:19

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlandı. Reklam afişlerini birçok kişinin eleştirdiği Gassal, büyük bir merakla bekleniyordu. İlk sezonu izleyenlerle buluşan dizi, büyük beğeni topladı. Ahmet Kural da uzun bir aranın ardından Gassal ile ekranlara döndü. 

Dizi ve oyuncu tartışmaları devam ederken Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın 'Şiddet faili' paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

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Büyükşehirlerdeki reklam panolarına asılan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri tartışmalara neden olmuştu.

Büyükşehirlerdeki reklam panolarına asılan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri tartışmalara neden olmuştu.

Henüz ne için bu afişlerin asıldığı bilinmezken vatandaşlarda panik hali yaşandı. Daha sonra bu reklamın, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak olan Gassal dizisine ait olduğu ortaya çıktı.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, ilk sezonuyla oldukça beğenildi.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, ilk sezonuyla oldukça beğenildi.

Başta eleştiri yağmuruna tutulan Gassal, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından kısa süre içerisinde izlenme rekorları kırdı, izleyenler tarafından beğenildi.

Gassal'ın başrolünü canlandıran Ahmet Kural da uzun bir aranın ardından izleyenlerin karşısına çıkmış oldu.

Gassal'ın başrolünü canlandıran Ahmet Kural da uzun bir aranın ardından izleyenlerin karşısına çıkmış oldu.

Kural, son olarak eski sevgilisi Sıla ile yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti. 

2018 yılında başlayan dava süreci, 2022 yılında noktalanmış, üç ayrı suçtan mahkemeye çıkan Kural, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 

İstinaf mahkemesine yapılan başvurularda ceza düşürülmüşü. 2022 yılında yapılan başvuruda ise ceza onaylanmış, Kural'ın cezası da kesinleşmişti.

Ahmet Kural'ın Gassal dizisiyle gündeme gelmesinin ardından Gibi dizisinin sevilen karakteri İlkkan'a hayat veren Kıvanç Kılınç bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Kural'ın Gassal dizisiyle gündeme gelmesinin ardından Gibi dizisinin sevilen karakteri İlkkan'a hayat veren Kıvanç Kılınç bir paylaşımda bulundu.

Kılınç'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

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twitter.com

Şiddet faili arkadaşınızın hiçbir bedel ödemeden ortalıkta eskisi gibi salınmasına, cezasızlığın meşrulaştırılmasına ses etmeyerek yeni failleri “muteber şahıs” üzerinden teşvik eden düzene de muazzam bir hizmet vermiş oluyorsunuz. Bravo.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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