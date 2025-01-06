Ahmet Kuralı mı İma Etti? Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Kafa Karıştıran Paylaşım
Ahmet Kuralı mı İma Etti? Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Kafa Karıştıran Paylaşım
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlandı. Reklam afişlerini birçok kişinin eleştirdiği Gassal, büyük bir merakla bekleniyordu. İlk sezonu izleyenlerle buluşan dizi, büyük beğeni topladı. Ahmet Kural da uzun bir aranın ardından Gassal ile ekranlara döndü.
Dizi ve oyuncu tartışmaları devam ederken Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın 'Şiddet faili' paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
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Büyükşehirlerdeki reklam panolarına asılan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri tartışmalara neden olmuştu.
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Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, ilk sezonuyla oldukça beğenildi.
Gassal'ın başrolünü canlandıran Ahmet Kural da uzun bir aranın ardından izleyenlerin karşısına çıkmış oldu.
Ahmet Kural'ın Gassal dizisiyle gündeme gelmesinin ardından Gibi dizisinin sevilen karakteri İlkkan'a hayat veren Kıvanç Kılınç bir paylaşımda bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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