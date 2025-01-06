Gülben Ergen'den Mal Varlığıyla Gündeme Gelen Ferdi Tayfur'a Dair Açıklama

Arabesk müziğin en sevilen ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından sonra mal varlığıyla gündeme geldi. Efsane isim Tayfur'un Marmaris'te bir koyu ve bir yarımadası, Adana'da 50 adet dairesi, İstanbul'da ise 30 evi ve 6 villası olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada ise bazı yersiz yorumlar yapılıyor.

Şarkıcı Gülben Ergen, bu yorumlara sinirlenerek isyan etti. Ergen, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.