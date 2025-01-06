Gülben Ergen'den Mal Varlığıyla Gündeme Gelen Ferdi Tayfur'a Dair Açıklama
Gülben Ergen'den Mal Varlığıyla Gündeme Gelen Ferdi Tayfur'a Dair Açıklama
Arabesk müziğin en sevilen ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından sonra mal varlığıyla gündeme geldi. Efsane isim Tayfur'un Marmaris'te bir koyu ve bir yarımadası, Adana'da 50 adet dairesi, İstanbul'da ise 30 evi ve 6 villası olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada ise bazı yersiz yorumlar yapılıyor.
Şarkıcı Gülben Ergen, bu yorumlara sinirlenerek isyan etti. Ergen, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu...
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Ferdi Tayfur'un vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Cenaze törenine ise yüzlerce isim katıldı.
Tayfur, yıllarca kazandığı servetle dikkatleri üzerine çekti. Efsane isim, müzik kariyerinde elde ettiği gelirleri gayrimenkule yatırım yaparak değerlendirmişti.
Ferdi Tayfur'un servetinin günlerce gündemden düşmesinin ardından, şarkıcı Gülben Ergen söylenenlere sert çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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