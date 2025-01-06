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Gülben Ergen'den Mal Varlığıyla Gündeme Gelen Ferdi Tayfur'a Dair Açıklama

Gülben Ergen'den Mal Varlığıyla Gündeme Gelen Ferdi Tayfur'a Dair Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 17:39

Arabesk müziğin en sevilen ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından sonra mal varlığıyla gündeme geldi. Efsane isim Tayfur'un Marmaris'te bir koyu ve bir yarımadası, Adana'da 50 adet dairesi, İstanbul'da ise 30 evi ve 6 villası olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada ise bazı yersiz yorumlar yapılıyor. 

Şarkıcı Gülben Ergen, bu yorumlara sinirlenerek isyan etti. Ergen, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu...

Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu...

Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdiği ortaya çıkan ismin durumunun iyiye gittiği söyleniyordu. Fakat sevilen isim, Marmaris'teki evinde fenalaştı.

Ferdi Tayfur'un vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Cenaze törenine ise yüzlerce isim katıldı.

Ferdi Tayfur'un vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Cenaze törenine ise yüzlerce isim katıldı.

Yıllarca müzik dünyasının en sevilen ismi olan Ferdi Tayfur, oldukça üretken ve başarılı bir isimdi. Yıllar boyunca da büyük bir servet kazandı.

Tayfur, yıllarca kazandığı servetle dikkatleri üzerine çekti. Efsane isim, müzik kariyerinde elde ettiği gelirleri gayrimenkule yatırım yaparak değerlendirmişti.

Tayfur, yıllarca kazandığı servetle dikkatleri üzerine çekti. Efsane isim, müzik kariyerinde elde ettiği gelirleri gayrimenkule yatırım yaparak değerlendirmişti.

Ferdi Tayfur'un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

Ferdi Tayfur'un servetinin günlerce gündemden düşmesinin ardından, şarkıcı Gülben Ergen söylenenlere sert çıktı.

Ferdi Tayfur'un servetinin günlerce gündemden düşmesinin ardından, şarkıcı Gülben Ergen söylenenlere sert çıktı.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılan yersiz yorumlara sert çıktı.

'Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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