Hala Nefes Alıyoruz: Her Zaman İkinci Bir Şansın Olduğunu Hatırlamanız İçin 13 Şarkı
Hala Nefes Alıyoruz: Her Zaman İkinci Bir Şansın Olduğunu Hatırlamanız İçin 13 Şarkı
Hayatta ne yaşanırsa yaşansın her zaman başka bir çözüm yolu vardır. Umutsuzluğa kapılmak yerine, sizi çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracak yolları aramaya başlayın. Haydi hareket zamanı!
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1. Break My Heart Again
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2. Heather
3. All I Want
4. Nine
5. Afraid
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6. Romantic Homicide
7. Chamber of reflection
8. Heart to heart
9. The Other Woman
10. Space Song
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11. I Cant Handle Change
12. Vas
13. I Lost My Mind
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