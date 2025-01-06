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Hala Nefes Alıyoruz: Her Zaman İkinci Bir Şansın Olduğunu Hatırlamanız İçin 13 Şarkı

etiket Hala Nefes Alıyoruz: Her Zaman İkinci Bir Şansın Olduğunu Hatırlamanız İçin 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 20:16

Hayatta ne yaşanırsa yaşansın her zaman başka bir çözüm yolu vardır. Umutsuzluğa kapılmak yerine, sizi çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracak yolları aramaya başlayın. Haydi hareket zamanı!

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1. Break My Heart Again

2. Heather

3. All I Want

4. Nine

5. Afraid

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6. Romantic Homicide

7. Chamber of reflection

8. Heart to heart

9. The Other Woman

10. Space Song

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11. I Cant Handle Change

12. Vas

13. I Lost My Mind

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pondsjournal
pondsjournal
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