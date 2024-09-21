Asla Yakalanamayan Efsanevi Kuş: Gölgesiyle Şans ve Güç Getiren Hümâ Kuşunu İnceliyoruz

Hümâ kuşunun yere 40 arşından daha yakınlaşmadığı ve gölgesinin düştüğü kişiye büyük bir talih ve güç getirdiği söylenir. Efsaneye göre, bu kişi ya bir hükümdar olur ya da son derece zengin bir yaşam sürer. Hümâ kuşu asla yakalanamaz; onun havada yumurtladığı, ayaklarının olmadığı ve tehlike anında yavrularını kanatlarıyla koruduğuna inanılır.