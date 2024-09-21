Asla Yakalanamayan Efsanevi Kuş: Gölgesiyle Şans ve Güç Getiren Hümâ Kuşunu İnceliyoruz
Asla Yakalanamayan Efsanevi Kuş: Gölgesiyle Şans ve Güç Getiren Hümâ Kuşunu İnceliyoruz
Bazı Türk lehçelerinde 'Kumay', Anadolu Türkçesi’nde ise 'Huma' ya da 'Hümâ' olarak bilinen bu mitolojik kuş, Türk inançları ve kültüründe büyük bir yer tutuyor. Efsanelere göre aklın ve gözün ulaşamayacağı kadar yükseklerde yaşayan Hümâ, aynı zamanda devletin ve talihin sembolü olarak bilinir.
Peki, bu efsanevi kuşun gizemi nedir?
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Hayat Ağacının Üçüncü Motifi: Hümâ'nın Mitolojik Yeri
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Hem Türk hem de İran mitolojilerinde kuşların en asili olarak bilinen Hümâ, devlet kuşu olarak da anılır.
Hümâ’nın Gölgesi Kime Düşerse…
Hümâ kuşu, yalnızca mitolojiyle sınırlı kalmamış, Türk edebiyatında da önemli bir yere sahip olmuştur.
Hümâ kuşu, başta âşık edebiyatı olmak üzere Türk halk türkülerinde ve divan edebiyatında sıkça kullanılmıştır.
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Yükseklerde süzülen bu efsanevi kuş, talihin ve gücün sembolü olarak halk edebiyatında, destanlarda ve masallarda yaşamaya devam ediyor.
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