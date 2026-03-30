Viyana Kuşatması: Osmanlı’yı Avrupa’da Durduran Şey Savaş Değildi

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad’a ulaştı.

Ama onu orada bir zafer değil… Ölüm bekliyordu.

25 Aralık 1683’te, Osmanlı geleneğine uygun şekilde ipek bir urganla boğdurularak idam edildi.

Bir zamanlar Avrupa’nın kapılarına dayanan adam kendi devletinin emriyle öldürüldü.

Bu hikâye aslında bir savaş değil. Bir liderin hatasının hikâyesi. Bir kararın bedelinin hikâyesi. Bir imparatorluğun dönüm noktası.

Bu hikâyeyi her okuduğumda aynı şeyi düşünüyorum:

Bu sadece bir tarih konusu değil.

Bu güç, hata, zaman ve kader hikâyesi.