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Fatih ve Kanuni Bile Listede: Osmanlı'da Halkın Tepkisini Çeken ve Gönlünü Kazanan Padişahlar

Fatih ve Kanuni Bile Listede: Osmanlı'da Halkın Tepkisini Çeken ve Gönlünü Kazanan Padişahlar

osmanlı
Talha Enes
Talha Enes - Editör
16.11.2026 - 14:03
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Bugün Fatih'i, Kanuni'yi büyük zaferleriyle anıyoruz. Peki kendi dönemlerinde sokaktaki insan onlar hakkında ne düşünüyordu?

Bir padişahın tarih kitaplarındaki yeriyle halkın gözündeki yeri her zaman aynı olmamış. Kardeş katli, toprak düzenlemeleri, köklü yenilikler... Halkın tepkisini çeken de bunlar olmuş, gönlünü kazanan da.

Önce pek sevilmeyenlerle başlayalım! 👇

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1. Fatih Sultan Mehmed: İstanbul'u fethetti ama toprak düzenlemesi büyük tepki çekti

1. Fatih Sultan Mehmed: İstanbul'u fethetti ama toprak düzenlemesi büyük tepki çekti

İstanbul'un fethiyle tarihe geçen Fatih Sultan Mehmed'in kendi döneminde hoşnutsuzluk yaratan kararları da vardı. Hazineye kaynak bulmak için pek çok vakıf ve mülk arazisini devlete (mîrî) bağlaması, toprak sahipleri ve vakıflardan geçinenler arasında büyük tepki topladı.

Kanunnamesinde yer alan ve kardeş katlini meşru sayan hüküm de yüzyıllar boyunca tartışıldı.

2. Kanuni Sultan Süleyman: Şehzade Mustafa'nın ölümü halkı ve askeri derinden sarstı

2. Kanuni Sultan Süleyman: Şehzade Mustafa'nın ölümü halkı ve askeri derinden sarstı

Osmanlı'nın en parlak döneminin padişahı Kanuni'nin hanesine düşen en ağır olay, 1553'teki İran seferi sırasında Konya Ereğlisi'nde oğlu Şehzade Mustafa'yı boğdurtması oldu. Yeniçeriler ve halk arasında çok sevilen şehzadenin ölümü büyük öfkeye yol açtı.

Şair Taşlıcalı Yahya'nın yazdığı ünlü mersiye de bu tepkinin sesi oldu.

3. III. Mehmed: Tahta çıktığı gün 19 kardeşini öldürttü

3. III. Mehmed: Tahta çıktığı gün 19 kardeşini öldürttü

1595'te tahta çıkan III. Mehmed, kardeş katli geleneğine uyarak 19 kardeşini boğdurttu. Aralarında henüz bebek yaşta olanların da bulunması İstanbul halkını derinden yaraladı.

Dönemin kaynakları, şehzadelerin tabutları saraydan çıkarken halkın gözyaşlarına boğulduğunu anlatır.

4. II. Osman (Genç Osman): Yenilik planları canına mal oldu

4. II. Osman (Genç Osman): Yenilik planları canına mal oldu

14 yaşında tahta çıkan Genç Osman, Hotin Seferi'nin ardından Yeniçeri Ocağı'na karşı tavır almaya başladı. Hacca gitme bahanesiyle Anadolu'da yeni bir ordu kuracağı söylentisi yayılınca yeniçeriler ayaklandı.

1622'de tahttan indirilen genç padişah Yedikule'de öldürüldü. Bir Osmanlı padişahı ilk kez kendi askerlerinin elinde can vermişti.

5. II. Mahmud: Yenilikleri yüzünden "gâvur padişah" diye anıldı

5. II. Mahmud: Yenilikleri yüzünden "gâvur padişah" diye anıldı

Yeniçeri Ocağı'nı 1826'da kaldıran, devlet memurlarına fes ve Batı tarzı kıyafet getiren II. Mahmud, devleti baştan sona değiştirmeye girişti. Bu yenilikler muhafazakâr çevrelerde ve halkın bir kısmında öyle tepki çekti ki padişaha 'gâvur padişah' lakabı takıldı.

Bugün ise reformcu padişahların başında sayılıyor. Tarih bazen böyle ters köşe yapıyor!

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Peki halkın gönlünü kazananlar kimlerdi? 👇

6. II. Bayezid: Halk ona "Veli" dedi

6. II. Bayezid: Halk ona "Veli" dedi

Babası Fatih'in devlete bağladığı vakıf ve mülk arazilerinin önemli bir kısmını sahiplerine geri veren II. Bayezid, bu kararla geniş kesimlerin gönlünü kazandı. Babasına kıyasla daha az sefere çıkması, dindar ve sakin kişiliği de ona 'Veli' lakabını getirdi.

Edirne'de yaptırdığı külliyenin darüşşifası (hastanesi) bugün hâlâ ayakta.

7. I. Ahmed: Kardeşini öldürtmeyen padişah

7. I. Ahmed: Kardeşini öldürtmeyen padişah

1603'te 13 yaşında tahta çıkan I. Ahmed, geleneğe uymayarak kardeşi Mustafa'yı öldürtmedi. Bu karar, kardeş katlinin fiilen terk edilmesine ve tahtın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi düzenine giden yolun başlangıcı sayılıyor.

Adını taşıyan Sultanahmet Camii de onu yüzyıllardır İstanbul'un gündelik hayatının bir parçası yapıyor.

8. II. Ahmed: Kısa saltanatında halkın hakkını gözetti

8. II. Ahmed: Kısa saltanatında halkın hakkını gözetti

Yalnızca dört yıl (1691-1695) tahtta kalan II. Ahmed hakkında TDV İslâm Ansiklopedisi, devlet işlerinde halkın (reaya) haklarını her zaman ön planda tuttuğunu yazar. Hastayken bile divan toplantılarına katılan padişah, haftada iki gün toplanan divanı dört güne çıkardı.

Halkı vergi mültezimlerinin baskısından korumak için getirdiği malîkâne sistemi ilk yıllarında bu amaca hizmet etse de ileride ayanların güçlenmesine yol açtı.

Siz bu listeye kimi eklerdiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Talha Enes
Talha Enes
Editör
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