Fatih ve Kanuni Bile Listede: Osmanlı'da Halkın Tepkisini Çeken ve Gönlünü Kazanan Padişahlar
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Bugün Fatih'i, Kanuni'yi büyük zaferleriyle anıyoruz. Peki kendi dönemlerinde sokaktaki insan onlar hakkında ne düşünüyordu?
Bir padişahın tarih kitaplarındaki yeriyle halkın gözündeki yeri her zaman aynı olmamış. Kardeş katli, toprak düzenlemeleri, köklü yenilikler... Halkın tepkisini çeken de bunlar olmuş, gönlünü kazanan da.
Önce pek sevilmeyenlerle başlayalım! 👇
1. Fatih Sultan Mehmed: İstanbul'u fethetti ama toprak düzenlemesi büyük tepki çekti
2. Kanuni Sultan Süleyman: Şehzade Mustafa'nın ölümü halkı ve askeri derinden sarstı
3. III. Mehmed: Tahta çıktığı gün 19 kardeşini öldürttü
4. II. Osman (Genç Osman): Yenilik planları canına mal oldu
5. II. Mahmud: Yenilikleri yüzünden "gâvur padişah" diye anıldı
Peki halkın gönlünü kazananlar kimlerdi? 👇
6. II. Bayezid: Halk ona "Veli" dedi
7. I. Ahmed: Kardeşini öldürtmeyen padişah
8. II. Ahmed: Kısa saltanatında halkın hakkını gözetti
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