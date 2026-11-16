Fatih ve Kanuni Bile Listede: Osmanlı'da Halkın Tepkisini Çeken ve Gönlünü Kazanan Padişahlar

Yeniçeri Ocağı'nı 1826'da kaldıran, devlet memurlarına fes ve Batı tarzı kıyafet getiren II. Mahmud, devleti baştan sona değiştirmeye girişti. Bu yenilikler muhafazakâr çevrelerde ve halkın bir kısmında öyle tepki çekti ki padişaha 'gâvur padişah' lakabı takıldı.

Bugün ise reformcu padişahların başında sayılıyor. Tarih bazen böyle ters köşe yapıyor!