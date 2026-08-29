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Bu Burçlarla Tartışmaktan Kaçın! Tartışması En Tehlikeli Burçlar Listesi!

Bu Burçlarla Tartışmaktan Kaçın! Tartışması En Tehlikeli Burçlar Listesi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 09:01
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Bazı insanlar tartışma başladığı anda susar, bazıları konuyu değiştirmeye çalışır, bazıları ise “Madem başladık, sonuna kadar konuşacağız.” diyerek bütün dosyaları masaya çıkarır. Peki astrolojiye göre tartışırken karşısındaki insanın bütün sinir sistemini zorlayabilecek burçlar hangileri?

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Bu Burçlarla Tartışmaktan Kaçın! Tartışması En Tehlikeli Burçlar Listesi!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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