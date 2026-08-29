Bu Burçlarla Tartışmaktan Kaçın! Tartışması En Tehlikeli Burçlar Listesi!

Bazı insanlar tartışma başladığı anda susar, bazıları konuyu değiştirmeye çalışır, bazıları ise “Madem başladık, sonuna kadar konuşacağız.” diyerek bütün dosyaları masaya çıkarır. Peki astrolojiye göre tartışırken karşısındaki insanın bütün sinir sistemini zorlayabilecek burçlar hangileri?