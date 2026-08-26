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Alfa, Beta, Omega, Sigma: Sen Hangisisin?

Alfa, Beta, Omega, Sigma: Sen Hangisisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 14:42
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İnsanları birkaç kutuya ayırmak elbette gerçek bir kişilik bilimi değil ama internet kültürünün Alfa, Beta, Omega ve Sigma karakterleri eğlenceli bir şekilde insan davranışlarını yorumlamak için kullandığı bir dil haline geldi. Peki sen bir ortamın doğal lideri misin, huzuru ve dengeyi mi arıyorsun, kendi dünyasında yaşayan bağımsız bir ruh musun, yoksa toplumun klasik kurallarına hiç uymayan bambaşka bir karakter misin?

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Alfa, Beta, Omega, Sigma: Sen Hangisisin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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