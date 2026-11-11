Yatkın Olduğun Psikolojik Sıkıntı!

Zorlandığın zamanlarda ilk ihtiyacın çoğu zaman yalnız kalmak oluyor. Seni üzen bir olay yaşadığında konuşmak, anlatmak veya çözüm aramak yerine kendi içine çekilebiliyorsun. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, bazen de dikkatini başka şeylere vererek hissettiklerini arka plana itiyorsun. Çevrendekiler seni soğukkanlı, bağımsız veya kolay kolay etkilenmeyen biri olarak tanıyabilir. Oysa duygularını göstermemen, onları yaşamadığın anlamına gelmiyor. Sadece ne hissettiğini anlatmanın veya o duygularla yüzleşmenin senin için kolay olmadığını gösteriyor olabilir. Kendine itiraf etmekte zorlandığın şey, bazı konuları geride bırakmadığın; yalnızca onlarla ilgilenmeyi ertelediğin. Bir ilişkinin bitişini kabullenmek, kırgınlığını dile getirmek, birinden özür dilemek veya kendi ihtiyaçlarını fark etmek yerine zamanın her şeyi çözeceğini umuyor olabilirsin. Bazen de birine ihtiyaç duyduğunu kabul etmek sana güçsüzlük gibi gelebilir. Bu yüzden yardım istemek yerine kendi başına halletmeye çalışıyorsun. Ancak sürekli içine kapanmak, bir süre sonra anlaşılmadığını ve yalnız olduğunu hissetmene neden olabilir. Kendine tanıman gereken en önemli hak, hissettiklerini yaşamak ve ifade etmek. Her duygunun hemen bir çözümü olmak zorunda değil. Üzgün olduğunda üzgün kalabilir, kırıldığında bunu dile getirebilir ve bazen bir başkasının desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Kendini korumak için geliştirdiğin mesafe, zaman zaman seni gerçekten yakın olmak istediğin insanlardan da uzaklaştırabilir. Bu nedenle küçük adımlarla duygularını paylaşmayı deneyebilirsin. Eğer içine kapanma hâli uzun süre devam ediyor ve günlük yaşamını etkiliyorsa profesyonel destek almak da kendini daha iyi anlamana yardımcı olabilir.