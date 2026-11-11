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Yatkın Olduğun Psikolojik Sıkıntı!

Yatkın Olduğun Psikolojik Sıkıntı!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
11.11.2026 - 23:37
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Herkesin zorlandığı, bazen kendine bile açıklayamadığı bir tarafı vardır. Kimi en küçük ihtimali bile kafasında büyütür, kimi her şeyi kontrol etmeye çalışırken yorulur, kimi duygularını içine atar, kimi de başkalarını mutlu etmek uğruna kendisini ihmal eder. Peki senin psikolojik olarak en çok zorlandığın alan hangisi?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah uyandığında aklına ilk gelen düşünce genellikle hangisi olur?

4. Beklediğin bir mesaj uzun süre gelmediğinde ne yaparsın?

5. Bir hata yaptığında kendine karşı nasıl davranırsın?

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6. Seni en çok hangi durum yıpratır?

7. Bir gün boyunca hiçbir şey yapmak zorunda olmasan ne hissedersin?

8. Bir tartışmanın ardından genellikle ne yaparsın?

9. Kendinde değiştirmek istediğin en belirgin özellik hangisi?

10. İçinden geçenleri tamamen dürüstçe söyleyebilsen kendine ne itiraf ederdin?

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Kaygıya ve Aşırı Düşünmeye Yatkınsın

Zihnin çoğu zaman bulunduğun andan çok, henüz yaşanmamış ihtimallerle meşgul. Bir olay gerçekleşmeden önce olabilecekleri düşünüyor, insanların davranışlarındaki küçük değişiklikleri fark ediyor ve bazen en sıradan durumların bile altında başka anlamlar arıyorsun. Bir mesajın geç gelmesi, birinin ses tonunun değişmesi veya planlarının beklenmedik şekilde bozulması uzun süre zihnini meşgul edebiliyor. Dışarıdan sakin görünsen bile kendi içinde sürekli bir değerlendirme hâlinde olabilirsin. Sanki her an bir şeylere hazırlıklı olman gerekiyormuş gibi hissediyorsun. Bu eğiliminin arkasında belirsizliğe tahammül etmekte zorlanman olabilir. Kötü ihtimalleri önceden düşünürsen kendini koruyabileceğine inanıyor olabilirsin. Ancak zihninde kurduğun senaryoların çoğu gerçekte yaşanmıyor. Buna rağmen henüz gerçekleşmemiş olayların duygusal yükünü şimdiden taşıyorsun. Bazen birinin seni kıracağını düşünerek üzülüyor, bir işin kötü sonuçlanacağını varsayarak endişeleniyor veya gelecekte yaşanabilecek bir sorun yüzünden bugünün tadını çıkaramıyorsun. En yorucu tarafı ise bütün bu düşünceleri durdurmanın her zaman kolay olmaması. Kendine hatırlatman gereken şey, her ihtimali düşünmenin seni her zaman daha güvende tutmayacağı. Bazen bir olayın sonucunu bilmeden de devam edebilirsin. Herkesin davranışını çözmek, her soruna önceden hazırlık yapmak veya bütün olumsuzlukları engellemek senin sorumluluğun değil. Düşüncelerinin gerçeklerle aynı şey olmadığını fark etmek, kendine verebileceğin en önemli desteklerden biri olabilir. Eğer kaygı günlük yaşamını, uykunu veya ilişkilerini belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almak da iyi gelebilir.

Mükemmeliyetçiliğe ve Kontrol İhtiyacına Yatkınsın

Senin için bir işi yapmak çoğu zaman yeterli değil; onu en iyi şekilde yapmak istiyorsun. Bir ayrıntının eksik kalması, planının bozulması veya beklediğin sonucu alamamak düşündüğünden daha fazla stres yaratabiliyor. Kendine yüksek standartlar koyuyor, çoğu zaman başkalarının senden beklediğinden çok daha fazlasını talep ediyorsun. İnsanlar seni disiplinli, çalışkan ve sorumluluk sahibi biri olarak görebilir. Ancak senin içinde sürekli daha iyisini yapman gerektiğini söyleyen bir ses olabilir. Başarı elde ettiğinde bile yeterince iyi olup olmadığını sorgulamanın nedeni de bu. Kendine itiraf etmekte zorlandığın şey, bazen başarılı olma isteğinin başarısızlık korkusuyla iç içe geçmesi. Her şeyi kontrol etmek, hata ihtimalini azaltmak ve kusursuz sonuçlara ulaşmak istiyorsun. Fakat bu yaklaşım bir süre sonra seni harekete geçirmek yerine durdurabilir. Bir işe başlamadan önce bütün ayrıntıları planlamak, karar vermeden önce her seçeneği değerlendirmek veya küçük bir hatayı günlerce düşünmek enerjini tüketebilir. Üstelik başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine göstermekte zorlanabilirsin. Başkasının hatasını kolayca affederken kendi hatalarını uzun süre unutamayabilirsin. Öğrenmen gereken şey, değerinin ortaya koyduğun performansla ölçülmediği. Her zaman başarılı, üretken, düzenli veya güçlü olmak zorunda değilsin. Bir işi eksik yapmak, bazen dinlenmek veya bir konuda yeterince iyi olmamak seni başarısız biri yapmaz. Kendine biraz daha esnek davranmayı denemelisin. Çünkü hayat yalnızca ulaşılacak hedeflerden ve tamamlanacak görevlerden ibaret değil. Bazen en sağlıklı karar, mükemmel olmayı bırakıp kendine nefes alacak bir alan açmaktır.

Duygusal Kaçınmaya ve İçe Kapanmaya Yatkınsın

Zorlandığın zamanlarda ilk ihtiyacın çoğu zaman yalnız kalmak oluyor. Seni üzen bir olay yaşadığında konuşmak, anlatmak veya çözüm aramak yerine kendi içine çekilebiliyorsun. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, bazen de dikkatini başka şeylere vererek hissettiklerini arka plana itiyorsun. Çevrendekiler seni soğukkanlı, bağımsız veya kolay kolay etkilenmeyen biri olarak tanıyabilir. Oysa duygularını göstermemen, onları yaşamadığın anlamına gelmiyor. Sadece ne hissettiğini anlatmanın veya o duygularla yüzleşmenin senin için kolay olmadığını gösteriyor olabilir. Kendine itiraf etmekte zorlandığın şey, bazı konuları geride bırakmadığın; yalnızca onlarla ilgilenmeyi ertelediğin. Bir ilişkinin bitişini kabullenmek, kırgınlığını dile getirmek, birinden özür dilemek veya kendi ihtiyaçlarını fark etmek yerine zamanın her şeyi çözeceğini umuyor olabilirsin. Bazen de birine ihtiyaç duyduğunu kabul etmek sana güçsüzlük gibi gelebilir. Bu yüzden yardım istemek yerine kendi başına halletmeye çalışıyorsun. Ancak sürekli içine kapanmak, bir süre sonra anlaşılmadığını ve yalnız olduğunu hissetmene neden olabilir. Kendine tanıman gereken en önemli hak, hissettiklerini yaşamak ve ifade etmek. Her duygunun hemen bir çözümü olmak zorunda değil. Üzgün olduğunda üzgün kalabilir, kırıldığında bunu dile getirebilir ve bazen bir başkasının desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Kendini korumak için geliştirdiğin mesafe, zaman zaman seni gerçekten yakın olmak istediğin insanlardan da uzaklaştırabilir. Bu nedenle küçük adımlarla duygularını paylaşmayı deneyebilirsin. Eğer içine kapanma hâli uzun süre devam ediyor ve günlük yaşamını etkiliyorsa profesyonel destek almak da kendini daha iyi anlamana yardımcı olabilir.

Onaylanma İhtiyacına ve Sınır Koymakta Zorlanmaya Yatkınsın

İnsanlarla kurduğun ilişkilerde anlayışlı ve fedakâr bir tarafın öne çıkıyor. Birinin üzülmesini istemiyor, çevrendeki insanların ihtiyaçlarını fark etmeye çalışıyor ve çoğu zaman kendi isteklerini ikinci plana atıyorsun. Birisi senden yardım istediğinde yorgun olsan bile kabul edebilir, istemediğin bir plana sırf karşı taraf kırılmasın diye katılabilirsin. Dışarıdan bakıldığında herkesle iyi geçinen, güvenilir ve düşünceli biri gibi görünüyorsun. Ancak bazen kendi hayatının içinde başkalarının beklentilerine göre hareket ettiğini fark edemeyebilirsin. Kendine itiraf etmekte zorlandığın gerçek, sevilmek ve kabul görmek için zaman zaman fazla çaba harcadığın. Birinin sana kızması, senden uzaklaşması veya hayal kırıklığına uğraması seni gereğinden fazla etkileyebilir. Bu nedenle kendi sınırlarını korumak yerine ortamın huzurunu sağlamayı seçiyorsun. Fakat sürekli anlayış gösteren taraf olmak, bir süre sonra içinde biriken kırgınlıklara neden olabilir. Üstelik insanlar senin her zaman müsait, her zaman anlayışlı ve her zaman destek olmaya hazır olduğunu düşünmeye başlayabilir. Sen ise kendi ihtiyaçlarının ne zaman karşılanacağını sorgulayabilirsin. Artık kendine şunu hatırlatmalısın: Birini sevmek, onun her isteğini yerine getirmek anlamına gelmez. Hayır demek, bencil olmak veya kötü biri olmak değildir. Herkesin duygularını yönetmek senin görevin değil. Kendi isteklerini açıkça ifade etmek, rahatsız olduğun durumlarda sınır çizmek ve gerektiğinde insanları hayal kırıklığına uğratmayı göze almak sağlıklı ilişkilerin önemli parçalarıdır. Belki de senin için en büyük değişim, başkalarının seni nasıl gördüğünü düşünmeden önce kendine nasıl davrandığına dikkat etmek olacak.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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