Yatkın Olduğun Psikolojik Sıkıntı!
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Herkesin zorlandığı, bazen kendine bile açıklayamadığı bir tarafı vardır. Kimi en küçük ihtimali bile kafasında büyütür, kimi her şeyi kontrol etmeye çalışırken yorulur, kimi duygularını içine atar, kimi de başkalarını mutlu etmek uğruna kendisini ihmal eder. Peki senin psikolojik olarak en çok zorlandığın alan hangisi?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah uyandığında aklına ilk gelen düşünce genellikle hangisi olur?
4. Beklediğin bir mesaj uzun süre gelmediğinde ne yaparsın?
5. Bir hata yaptığında kendine karşı nasıl davranırsın?
6. Seni en çok hangi durum yıpratır?
7. Bir gün boyunca hiçbir şey yapmak zorunda olmasan ne hissedersin?
8. Bir tartışmanın ardından genellikle ne yaparsın?
9. Kendinde değiştirmek istediğin en belirgin özellik hangisi?
10. İçinden geçenleri tamamen dürüstçe söyleyebilsen kendine ne itiraf ederdin?
Kaygıya ve Aşırı Düşünmeye Yatkınsın
Mükemmeliyetçiliğe ve Kontrol İhtiyacına Yatkınsın
Duygusal Kaçınmaya ve İçe Kapanmaya Yatkınsın
Onaylanma İhtiyacına ve Sınır Koymakta Zorlanmaya Yatkınsın
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