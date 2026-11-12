İçindeki Çılgınlığı Keşfet: Senin Delilik Seviyen Kaç?
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Herkesin içinde biraz çılgınlık vardır ama kimimiz bunu saklamayı tercih ederken kimimiz hayatı kurallara göre yaşamayı hiç sevmiyoruz! Bazen en mantıksız kararı veren, bazen en beklenmedik anda herkesi şaşırtan, bazen de kendi kendine bile açıklayamadığı şeyler yapan tarafımız ortaya çıkıyor.
Peki senin içindeki delilik ne kadar büyük?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Arkadaşların gece yarısı aniden dışarı çıkmayı teklif etti. Ne yaparsın?
4. Bir anda hayatını değiştirecek bir karar verme fırsatın olsa ne yapardın?
5. Kalabalık bir ortamda herkesin sustuğu bir anda ne yaparsın?
6. Hiç tanımadığın biriyle bir anda sohbet etmeye başlar mısın?
7. Bir gün boyunca hiçbir kuralın olmadığını düşün. İlk ne yapardın?
8. En yakın arkadaşın sana "Sen gerçekten normal değilsin" dediğinde tepkin ne olur?
9. Bir anda çok sevdiğin bir şarkı çalmaya başladı. Ne yaparsın?
10. Hayatının geri kalanında tek bir özelliğini koruyabilecek olsan hangisini seçerdin?
Delilik Seviyen: %95
Delilik Seviyen: %70
Delilik Seviyen: %40
Delilik Seviyen: %15
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