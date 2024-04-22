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Edis'in Çeşme Belediye Başkanı Kankisi Olduğunu Öğrenen Goygoycular Kendi Çevrelerine İsyan Etti

Edis'in Çeşme Belediye Başkanı Kankisi Olduğunu Öğrenen Goygoycular Kendi Çevrelerine İsyan Etti

Edis
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 12:47

Şarkılarıyla hepimizi eğlendiren ünlü popçu Edis son günlerde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün Çeşme'de konsere çıkan Edis'in, yeni belediye başkanı Lal Denizli ile çocukluk arkadaşı olduğunu öğrenmiştik. Bunu duyan sosyal medya ahalisi kendi çocukluk arkadaşlarını öne sürerek Edis'i goygoylarının mezesi yaptı. 😂

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Benim Ol şarkısıyla çıkmasının ardından her işinde büyük başarılar elde eden ve müzik listelerinde adını görmeye alışık hale geldiğimiz Edis yine gündemde.

Benim Ol şarkısıyla çıkmasının ardından her işinde büyük başarılar elde eden ve müzik listelerinde adını görmeye alışık hale geldiğimiz Edis yine gündemde.

Çok Çok, Arıyorum, Martılar, Dudak, Nirvana, Yalan ve diğer tüm şarkılarıyla herkesin dilinde gezen Edis, yakından takip edilen ve sevilen isimlerden biri elbette.

Kendisine magazin gündeminde de sık sık yer veriyoruz tabii.

Kendisine magazin gündeminde de sık sık yer veriyoruz tabii.

Hepsi grubunun Cemre'si, geçtiğimiz yıl Edis'in klibinde dansçı olmasıyla dikkat çekmişti. İkili birlikte projeleri olduğunu da dile getirmişti. İkilinin uzun yıllardır arkadaş olduğunu da öğrenmiştik.

Bir de Sinem Kobal'ın paylaştığı bu kalabalık kare vardı elbette.

Bir de Sinem Kobal'ın paylaştığı bu kalabalık kare vardı elbette.

Sinem Kobal, Edis, Gülşen Aybaba ve Cemre Kemer bir araya gelmişti. Sinem Kobal bu pozları 'Birlikte büyümemize inanamıyorum' sözleriyle yayınlamıştı.

Edis'in arkadaş listesi epey geniş anlayacağınız. Uzun yıllardır hayatında yer alan sektörün önemli isimlerinden biri de Gülşen.

Edis'in arkadaş listesi epey geniş anlayacağınız. Uzun yıllardır hayatında yer alan sektörün önemli isimlerinden biri de Gülşen.

Birlikte pek çok şarkının altına imza atan ve oldukça iyi anlaşan iki arkadaş, çalışmalarını sürdürüyor diye biliyoruz. Son olarak Serdar Ortaç'ın 'Sor' şarkısına düet yapmışlardı.

Son olarak öğrendik ki, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Edis'in çocukluk arkadaşıymış.

Son olarak öğrendik ki, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Edis'in çocukluk arkadaşıymış.

Geçtiğimiz gün 13. Alaçatı Ot Festivali'nde sahneye çıkan Edis'in, Lal Denizli ile samimi anları kameralara yansımıştı.

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Sosyal medyada birlikte pozlarını yayınlayan Lal Denizli ise aralarındaki bu samimi iletişimin hikayesini anlatmayı es geçmedi.

Sosyal medyada birlikte pozlarını yayınlayan Lal Denizli ise aralarındaki bu samimi iletişimin hikayesini anlatmayı es geçmedi.

Meğer bu ikili çocukluk arkadaşıymış.

Burada açıklamayı paylaşmıştık:

Tabii durum böyle olunca Edis'in arkadaş çevresinin de ünlülerden oluşması goygoycuları harekete geçirdi. 😂

Tabii durum böyle olunca Edis'in arkadaş çevresinin de ünlülerden oluşması goygoycuları harekete geçirdi. 😂

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