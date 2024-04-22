Edis'in Çeşme Belediye Başkanı Kankisi Olduğunu Öğrenen Goygoycular Kendi Çevrelerine İsyan Etti
Edis'in Çeşme Belediye Başkanı Kankisi Olduğunu Öğrenen Goygoycular Kendi Çevrelerine İsyan Etti
Şarkılarıyla hepimizi eğlendiren ünlü popçu Edis son günlerde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün Çeşme'de konsere çıkan Edis'in, yeni belediye başkanı Lal Denizli ile çocukluk arkadaşı olduğunu öğrenmiştik. Bunu duyan sosyal medya ahalisi kendi çocukluk arkadaşlarını öne sürerek Edis'i goygoylarının mezesi yaptı. 😂
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Benim Ol şarkısıyla çıkmasının ardından her işinde büyük başarılar elde eden ve müzik listelerinde adını görmeye alışık hale geldiğimiz Edis yine gündemde.
Kendisine magazin gündeminde de sık sık yer veriyoruz tabii.
Bir de Sinem Kobal'ın paylaştığı bu kalabalık kare vardı elbette.
Edis'in arkadaş listesi epey geniş anlayacağınız. Uzun yıllardır hayatında yer alan sektörün önemli isimlerinden biri de Gülşen.
Son olarak öğrendik ki, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Edis'in çocukluk arkadaşıymış.
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Sosyal medyada birlikte pozlarını yayınlayan Lal Denizli ise aralarındaki bu samimi iletişimin hikayesini anlatmayı es geçmedi.
Tabii durum böyle olunca Edis'in arkadaş çevresinin de ünlülerden oluşması goygoycuları harekete geçirdi. 😂
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