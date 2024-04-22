Çağatay Ulusoy Yaz Sezonunu Açmadan Önce Keseyi Sonuna Kadar Açmak Zorunda Kalmış
Çağatay Ulusoy Yaz Sezonunu Açmadan Önce Keseyi Sonuna Kadar Açmak Zorunda Kalmış
7'den 70'e kadınların gözdesi, en sevilen oyuncular listesinde adı başı çeken isimlerden biri olan Çağatay Ulusoy, magazinde de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kendisi kapalı bir hayat yaşamayı tercih etse de, Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre ünlü oyuncu yaz planını yapmış bile. Ancak bu plan baya pahalıya patlamış!
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Best Model of Turkey yarışmacısının birincisi olmasının ardından hayatımıza hızlı bir giriş yapan Çağatay Ulusoy, daha ilk işiyle gönüllerimizi feth etmişti.
Ardından bu başarısı katlanarak artmaya devam etti. Medcezir'deki Yaman Koper karakteriyle resmen cila çekmiş oldu.
Muhtemelen biliyorsunuz ama Netflix'in ilk yerli dizisi için anlaşma sağlamış ve başrolüne geçmişti.
Kendisi için sosyal medyanın aktif isimlerinden biri demek mümkün değil. Hesabının şifresini hatırladığından bile emin değiliz. Ancak ara ara arkadaşlarının paylaşımlarından gördüğümüzde şok olmuyor değiliz...
Derken yıllar sonra ekranlara geri döndüğü yapım Gaddar ile karşımıza çıkmaya başladı!
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Tabii şu sıralar çok çalışan Çağatay Ulusoy'un, havalar ısındıkça tatilde ne yapacağı da oldukça merak ediliyor.
Genel olarak yaz tatilini Ege'de bir teknede geçirdiğini biliyoruz. Dalış yaptığını ve balık avladığını da kendisi paylaşıyor zaten.
Söylenenlere göre Ulusoy, Göcek'te bir ev kiraladı. ancak yalnızca 6 aylık.
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