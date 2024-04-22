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Çağatay Ulusoy Yaz Sezonunu Açmadan Önce Keseyi Sonuna Kadar Açmak Zorunda Kalmış

Çağatay Ulusoy Yaz Sezonunu Açmadan Önce Keseyi Sonuna Kadar Açmak Zorunda Kalmış

Çağatay Ulusoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 11:40

7'den 70'e kadınların gözdesi, en sevilen oyuncular listesinde adı başı çeken isimlerden biri olan Çağatay Ulusoy, magazinde de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kendisi kapalı bir hayat yaşamayı tercih etse de, Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre ünlü oyuncu yaz planını yapmış bile. Ancak bu plan baya pahalıya patlamış!

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Best Model of Turkey yarışmacısının birincisi olmasının ardından hayatımıza hızlı bir giriş yapan Çağatay Ulusoy, daha ilk işiyle gönüllerimizi feth etmişti.

Best Model of Turkey yarışmacısının birincisi olmasının ardından hayatımıza hızlı bir giriş yapan Çağatay Ulusoy, daha ilk işiyle gönüllerimizi feth etmişti.

Hazal Kaya ile birlikte Adını Feriha Koydum dizisinde başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy, ilk rolü olmasına rağmen yakaladığı büyük çıkışla hayatımızdaki yerini sağlamlaştırmıştı.

Ardından bu başarısı katlanarak artmaya devam etti. Medcezir'deki Yaman Koper karakteriyle resmen cila çekmiş oldu.

Ardından bu başarısı katlanarak artmaya devam etti. Medcezir'deki Yaman Koper karakteriyle resmen cila çekmiş oldu.

AFK'nın ardından Medcezir ve İçerde ile karşımıza çıkan Çağatay Ulusoy, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Dijital platformlarda yaptığı işler hariç kendisi sinemada da en son Delibal ile karşımıza çıkmıştı.

Muhtemelen biliyorsunuz ama Netflix'in ilk yerli dizisi için anlaşma sağlamış ve başrolüne geçmişti.

Muhtemelen biliyorsunuz ama Netflix'in ilk yerli dizisi için anlaşma sağlamış ve başrolüne geçmişti.

Hakan Muhafız ile başladığı dijital platform serisini Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam, Terzi ve Kübra ile devam ettirmişti.

Kendisi için sosyal medyanın aktif isimlerinden biri demek mümkün değil. Hesabının şifresini hatırladığından bile emin değiliz. Ancak ara ara arkadaşlarının paylaşımlarından gördüğümüzde şok olmuyor değiliz...

Kendisi için sosyal medyanın aktif isimlerinden biri demek mümkün değil. Hesabının şifresini hatırladığından bile emin değiliz. Ancak ara ara arkadaşlarının paylaşımlarından gördüğümüzde şok olmuyor değiliz...

Bir dönem tamamen ortadan yok olmuştu ünlü oyuncu. O sıralar bir rol için kilo aldığı ve saçı ile sakalını uzattığı halini görünce şoke olmuştuk. Bu denli çabuk kendini değiştirebiliyor olması bizi hayrete düşürmüştü.

Derken yıllar sonra ekranlara geri döndüğü yapım Gaddar ile karşımıza çıkmaya başladı!

Derken yıllar sonra ekranlara geri döndüğü yapım Gaddar ile karşımıza çıkmaya başladı!

Dağhan Yalçın karakteri kendisine epey yakıştı. Kısa saçları ve salaş tarzıyla Çağatay Ulusoy'un çok da zorlanmadığı bir tiplemeye dönmüş gibi.

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Tabii şu sıralar çok çalışan Çağatay Ulusoy'un, havalar ısındıkça tatilde ne yapacağı da oldukça merak ediliyor.

Tabii şu sıralar çok çalışan Çağatay Ulusoy'un, havalar ısındıkça tatilde ne yapacağı da oldukça merak ediliyor.

Kendisi insanlardan uzakta, kendi halinde tatiller yapmayı seviyor bildiğiniz gibi.

Genel olarak yaz tatilini Ege'de bir teknede geçirdiğini biliyoruz. Dalış yaptığını ve balık avladığını da kendisi paylaşıyor zaten.

Genel olarak yaz tatilini Ege'de bir teknede geçirdiğini biliyoruz. Dalış yaptığını ve balık avladığını da kendisi paylaşıyor zaten.

Su sporlarıyla oldukça ilgili olan Çağatay Ulusoy'un tatil planını Takvim'den Ufuk Özcan yazdı.

Söylenenlere göre Ulusoy, Göcek'te bir ev kiraladı. ancak yalnızca 6 aylık.

Söylenenlere göre Ulusoy, Göcek'te bir ev kiraladı. ancak yalnızca 6 aylık.

Yine söylentilere ve civardaki ev kiralarına göre bu 6 ay Çağatay Ulusoy'a pahalıya patlamış. Küçük bir servet ödeme yaptığı iddia ediliyor...

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