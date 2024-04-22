Çağatay Ulusoy Yaz Sezonunu Açmadan Önce Keseyi Sonuna Kadar Açmak Zorunda Kalmış

7'den 70'e kadınların gözdesi, en sevilen oyuncular listesinde adı başı çeken isimlerden biri olan Çağatay Ulusoy, magazinde de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kendisi kapalı bir hayat yaşamayı tercih etse de, Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre ünlü oyuncu yaz planını yapmış bile. Ancak bu plan baya pahalıya patlamış!