Çok Çabuk Unutuldu: Hayatını Kaybeden Murat Aci'nin Eşi, Oğlunu Yurt Dışına Kaçıran Eylem Tok'a Seslendi!
Çok Çabuk Unutuldu: Hayatını Kaybeden Murat Aci'nin Eşi, Oğlunu Yurt Dışına Kaçıran Eylem Tok'a Seslendi!
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Ülkede gündem fazla hızlı değişiyor, hiç unutmamamız gereken konuları bir çırpıda unutabiliyoruz. Fakat hatırlarsanız 1 Mart'ta gündeme bomba gibi düşen bir skandal yaşanmıştı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok, bir açıklama yaparak oğlunun arabasını habersiz bir şekilde aldığını belirtmiş, ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını söylemişti.
Başsavcılığın anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebinin ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baba Cihantimur'un da olan biten her şeyden ilk andan beri haberdar olduğu öğrenildi.
Mısır Eylem Tok ve kazanın sorumlusu oğluna yetmedi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eylem Tok'un aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.
En son Amerika'da şen şakrak görüntülenen ana oğul sosyal medyada tepkilerin arşa çıkmasına sebep olmuştu. Fakat hemen hemen her televizyon programında en ince detayına kadar masaya yatırılan konu aniden söndü.
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Olayın ve tüm çirkin detaylarının unutulup gitmesinden, adaletin de yerini bulmayacağından endişe eden Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu.
Şükriye Aci, onların ve görgü tanıklarının bildiği kadarıyla olayın tüm detaylarını anlattı. Eşinin ambulansa bindirildiğinde yaşadığını söyleyen Şükriye Aci, Eylem Tok'un kaza yaşandıktan sonra olay yerine gelip müdahale etmiş olabileceğini, görgü tanıklarından birinin "çocukların yanında bir de kadın vardı" ifadesine dayanarak düşündüklerini belirtti.
T.C.'yi suçlamadığını söyleyen Aci, aksine onun adına üzüldüğünü belirtti. Eylem Tok'un yurt dışına kaçışı 'oğlunun darp edilmesinden korktuğunu' söyleyerek savunmasına ise "Arabanın içini çekiyor, o sırada benim kardeşim arabanın altında yatıyor. Nerede vicdan? Beş tane yerde yatan insan var sizi kim nereden bulsun ormanda da gelip darp etsin?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
Gözyaşları içinde, "Eylem hanım annelik içgüdüsünden falan bahsediyor, eşimin annesi anne değil mi? Benim yavrum babasız kaldı, ben anne değil miyim? Orada yatan beş kişi bir annenin yavrusu değil mi? Hangi annelik içgüdüsünden bahsediyor ben anlamadım. Sadece kendi çocuğuna mı işliyor bu annelik içgüdüsü? Bir o mu yani anne?" diyen Şükriye Aci;
Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin acısının dinmediğini ve hak yerini bulana kadar dinmeyeceğini anlamak, yoğun bir şekilde gündem olup günlerce üstüne konuşulan bu skandalın unutulmaya yüz tuttuğu şu günlerde yeniden hatırlamak için Katarsis X-TRA'nın "Adalet" diye bağıran bu bölümünü izlemenizi tavsiye ediyoruz.
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