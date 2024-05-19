Ünlüler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Büyük Bir Coşkuyla Kutladı!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dam yola çıkarak başlattığı hürriyet mücadelesi bu yıl 105. yıldönümünü kutluyor. Tabii ki her milli bayramda olduğu gibi büyük bir coşku bize eşlik ediyor. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında kutladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.