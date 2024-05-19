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Ünlüler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Büyük Bir Coşkuyla Kutladı!

Ünlüler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Büyük Bir Coşkuyla Kutladı!

19 Mayıs
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 16:49

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dam yola çıkarak başlattığı hürriyet mücadelesi bu yıl 105. yıldönümünü kutluyor. Tabii ki her milli bayramda olduğu gibi büyük bir coşku bize eşlik ediyor. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında kutladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Fedon

Fedon

'19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene.'

Selen Görgüzel

Selen Görgüzel

Melis Sezen

Melis Sezen

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun'

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Türkan Şoray

Türkan Şoray

'19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. Milli mücadelenin ilk adımı.. Atama minnetle.. Atamızın ışığında geleceğimiz size emanet gençler.'

Tolga Çevik

Tolga Çevik

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun'

Gülben Ergen

Gülben Ergen

'Bilimle, sanatla, sporla, emekle parla

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Atlas’ım, Güney’im, Ares’im

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

Çok gururluyum.

Çok mutluyum'

Tarkan

Tarkan

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Erol Evgin

Erol Evgin

'19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktığı tarih 19 Mayıs Cumhuriyetimizin 101. yılında daha büyük bir coşkuyla hep birlikte kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun.'

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Filiz Akın

Filiz Akın

'Dün, bugün ve daima izindeyiz Atam... Sen hep bizim yanımızdasın. 19 Mayıs kutlamalarının 105'inci yılında da seni sevgi, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz.'

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

'19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımın günü. Gençlerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.'

Murat Boz

Murat Boz

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa'

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

'Kutlu Olsun!'

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