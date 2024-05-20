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Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan İlişkisi Sessiz Sedasız Bitmiş de Haberimiz Yok!

Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan İlişkisi Sessiz Sedasız Bitmiş de Haberimiz Yok!

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.05.2024 - 09:49

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu hatırlarsanız. Çok göz önüne çıkmayan Mehmet Aslan ve Ayça Ayşin Turan'ın ayrıldığı haberi geldi! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre ikili her şeyi bitirdi.

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Son dönemde ekranlardan uzak kalan Ayça Ayşin Turan, bir süredir siyasi kariyeriyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyordu.

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Ayça Ayşin Turan, bir süredir siyasi kariyeriyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyordu.

Doktorlar dizisinden tanıdığımız Mehmet Aslan, oyunculuğu bırakıp siyasi kariyerine odaklanmıştı.

İkili birlikte samimi şekilde görüntülense de başlangıçta ilişkilerini inkar etse de sonrasında kabul etmek durumunda kalmıştı.

İkili birlikte samimi şekilde görüntülense de başlangıçta ilişkilerini inkar etse de sonrasında kabul etmek durumunda kalmıştı.

Hatta maçta çıkan görüntülerini 'arkadaş' oldukları iddialarıyla yalanlayan ve maçta herkesin birbirini öperek tebrik ettiğini söyleyen çift bizi ikna edememişti zaten.

Ailelerin içine girmeye başladıkları iddia edilen ikiliden kötü haber geldi!

Ailelerin içine girmeye başladıkları iddia edilen ikiliden kötü haber geldi!

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan çifti ayrıldı.

Evlilik yolunda ilerlediğini düşündüğümüz çift 2 ay önce sessiz sedasız ilişkilerini bitirme kararı almış.

Evlilik yolunda ilerlediğini düşündüğümüz çift 2 ay önce sessiz sedasız ilişkilerini bitirme kararı almış.

Neden ayrıldıklarını henüz bilmesek de daha geçtiğimiz ay Ayça Ayşin'den aşk açıklaması görmüştük.

Güzel oyuncu "Aşk güzel şey." demişti...

Güzel oyuncu "Aşk güzel şey." demişti...

Siz ne düşünüyorsunuz, barışırlar mı?

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