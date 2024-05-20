Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan İlişkisi Sessiz Sedasız Bitmiş de Haberimiz Yok!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu hatırlarsanız. Çok göz önüne çıkmayan Mehmet Aslan ve Ayça Ayşin Turan'ın ayrıldığı haberi geldi! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre ikili her şeyi bitirdi.