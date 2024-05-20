Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan İlişkisi Sessiz Sedasız Bitmiş de Haberimiz Yok!
Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan İlişkisi Sessiz Sedasız Bitmiş de Haberimiz Yok!
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu hatırlarsanız. Çok göz önüne çıkmayan Mehmet Aslan ve Ayça Ayşin Turan'ın ayrıldığı haberi geldi! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre ikili her şeyi bitirdi.
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Son dönemde ekranlardan uzak kalan Ayça Ayşin Turan, bir süredir siyasi kariyeriyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyordu.
İkili birlikte samimi şekilde görüntülense de başlangıçta ilişkilerini inkar etse de sonrasında kabul etmek durumunda kalmıştı.
Ailelerin içine girmeye başladıkları iddia edilen ikiliden kötü haber geldi!
Evlilik yolunda ilerlediğini düşündüğümüz çift 2 ay önce sessiz sedasız ilişkilerini bitirme kararı almış.
Güzel oyuncu "Aşk güzel şey." demişti...
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