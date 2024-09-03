Anne Setlere Geri Dönüyor: Pelin Akil, Yalı Çapkını'na Dahil Olunca Anıl Altan Büyükanneleri Göreve Çağırdı!
Anne Setlere Geri Dönüyor: Pelin Akil, Yalı Çapkını'na Dahil Olunca Anıl Altan Büyükanneleri Göreve Çağırdı!
Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan verdikleri röportajda yoğun iş temposundan dolayı çocuk bakımında ailelerinden destek alacaklarını esprili bir dille dile getirdi.
KAYNAK: 2. SAYFA MAGAZİN
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Ünlü oyuncu çiftimiz Pelin Akil ve Anıl Altan; Arka Sıradakiler isimli dizinin setinde tanışmış, ardından ikilinin arasında dolu dizgin bir aşk başlamıştı. Çift bu aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
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Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 2019 yılında sağlıkla kucaklarına almalarının ardından sosyal medya hesaplarında da çekirdek aile fotoğraflarını sık sık paylaşarak bizleri de mutluluklarına dahil ettiler.
Bugün gelen sürpriz bir haberle; Pelin Akil'in yeni sezonda Yalı Çapkını dizisine 'Diyar' karakteriyle dahil olacağı açıklandı. Güzel oyuncu, ilk set gününden önce eşi Anıl Altan'la çıktığı kutlama yemeğinin ardından görüntülendi.
Muhabirler Akil'i yakalamışken ''Set başlıyor, evde durumlar nasıl olacak?'' sorusunu ünlü oyuncuya yöneltince; eşi Anıl Altan duruma esprili bir müdahalede bulunarak ''Babaanneleri, anneanneleri göreve hazır her zaman'' diyerek minik kızlarını aile üyelerine emanet edeceklerinin belirtmiş oldu.
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin 2. Sayfa Magazin mikrofonlarına verdikleri röportajı merak edenleri şöyle alalım👇
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