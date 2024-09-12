2024 MTV Video Müzik Ödülleri Gecesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
2024 MTV Video Müzik Ödülleri Gecesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
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Taylor Swift
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Camila Cabello
Shawn Mendes
Katy Perry
Halsey
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Paris Hilton
Lisa
Anitta
Sabrina Carpenter
Karol G
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Lenny Kravitz
Thalía
Addison Rae
Teddy Swims
Chappell Roan
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Lil Nas X
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