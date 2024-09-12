2024 MTV Video Müzik Ödülleri Gecesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Dünya çapında büyük ses getiren 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!