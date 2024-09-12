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2024 MTV Video Müzik Ödülleri Gecesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

2024 MTV Video Müzik Ödülleri Gecesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.09.2024 - 17:01

Dünya çapında büyük ses getiren 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. 

Gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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Taylor Swift

Taylor Swift

Camila Cabello

Camila Cabello

Shawn Mendes

Shawn Mendes

Katy Perry

Katy Perry

Halsey

Halsey
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Paris Hilton

Paris Hilton

Lisa

Lisa

Anitta

Anitta

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Karol G

Karol G
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Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

Thalía

Thalía

Addison Rae

Addison Rae

Teddy Swims

Teddy Swims

Chappell Roan

Chappell Roan
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Lil Nas X

Lil Nas X

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