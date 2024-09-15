Mustafa Sandal Anayasa'nın 4'üncü Maddesine Karşı Olan HÜDA-PAR Tepkisiyle Gündem Oldu!
Mustafa Sandal Anayasa'nın 4'üncü Maddesine Karşı Olan HÜDA-PAR Tepkisiyle Gündem Oldu!
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasa açıklamasından sonra ortalık karıştı. Twitter (X) hesabı üzerinden tepki gösteren Mustafa Sandal'ın paylaşımı gündem oldu.
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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleriyle yine tartışma yarattı.
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"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar" diyen Yapıcıoğlu, Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istemişti.
Yapıcıoğlu'yla partisinin değişmesini istediği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesini de bir kez daha hatırlatalım:
Söz konusu olay yaratan açıklamaya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.
Twitter (X) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" diyerek sert çıktı!
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