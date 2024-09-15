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Mustafa Sandal Anayasa'nın 4'üncü Maddesine Karşı Olan HÜDA-PAR Tepkisiyle Gündem Oldu!

Mustafa Sandal Anayasa'nın 4'üncü Maddesine Karşı Olan HÜDA-PAR Tepkisiyle Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 13:31

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasa açıklamasından sonra ortalık karıştı. Twitter (X) hesabı üzerinden tepki gösteren Mustafa Sandal'ın paylaşımı gündem oldu.

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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleriyle yine tartışma yarattı.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleriyle yine tartışma yarattı.

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar" diyen Yapıcıoğlu, Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istemişti.

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar" diyen Yapıcıoğlu, Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istemişti.

 Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.'

Yapıcıoğlu'yla partisinin değişmesini istediği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesini de bir kez daha hatırlatalım:

Yapıcıoğlu'yla partisinin değişmesini istediği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesini de bir kez daha hatırlatalım:

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Söz konusu olay yaratan açıklamaya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.

Söz konusu olay yaratan açıklamaya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.

Twitter (X) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" diyerek sert çıktı!

Twitter (X) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" diyerek sert çıktı!
twitter.com

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