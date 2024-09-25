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5. Kattan Atlayarak Vefat Eden Fenomen Kübra Aykut'un Sevgilisi Avukat Enes Çetinkaya'dan İlk Paylaşım

5. Kattan Atlayarak Vefat Eden Fenomen Kübra Aykut'un Sevgilisi Avukat Enes Çetinkaya'dan İlk Paylaşım

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 18:46

Hayatına son vererek tüm sevenlerini derin bir yasa boğan fenomen Kübra Aykut bugün memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ünlü fenomenin avukat sevgilisi Enes Çetinkaya'dan ilk paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi.

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Kendine layık kimseyi bulamadığını söyleyerek damatsız düğün yaptığı içeriği ile bilinen Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son vermişti hatırlarsanız.

Kendine layık kimseyi bulamadığını söyleyerek damatsız düğün yaptığı içeriği ile bilinen Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak hayatına son vermişti hatırlarsanız.

Hayatına son vermeden önce "Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" açıklamalarında bulunduğu ve hür iradesi ile atladığını belirttiği bir not bırakan Aykut'un vefatı geride kalanları da yasa boğdu.

Hayatına son vermeden önce "Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" açıklamalarında bulunduğu ve hür iradesi ile atladığını belirttiği bir not bırakan Aykut'un vefatı geride kalanları da yasa boğdu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kübra Aykut'un cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi ve ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kübra Aykut'un cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi ve ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Aykut'un sevgilisi ve Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı olduğu bilinen Enes Çetinkaya ise sevgilisinin vefatının ardından ilk paylaşımını yaptı.

Aykut'un sevgilisi ve Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı olduğu bilinen Enes Çetinkaya ise sevgilisinin vefatının ardından ilk paylaşımını yaptı.

İşte Çetinkaya'nın paylaşımı 👇🏻

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