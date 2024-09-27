20 Senelik Emektarını Satıyor: Tayfun Duygulu SMA Hastası Bir Bebeğin Tedavisi İçin Saksafonunu Ortaya Koydu
20 Senelik Emektarını Satıyor: Tayfun Duygulu SMA Hastası Bir Bebeğin Tedavisi İçin Saksafonunu Ortaya Koydu
Tayfun Duygulu, SMA hastası Umutcan bebeğe destek olmak amacıyla saksafonunu 200 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu.
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90'lı yılların pop müziğinde önemli bir yere sahip olan Tayfun Duygulu sık sık açıklamalarıyla ve yer aldığı programdaki itiraflarıyla gündeme düşüyor bildiğiniz gibi.
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Şarkılarıyla hafızamızda yer edinen şarkıcı Tayfun Duygulu, son olarak attığı oldukça anlamlı adımla adından bahsettirdi.
Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile birlikte SMA hastası Umutcan bebeğin sağlık mücadelesine destek olmak için harekete geçti.
Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile hayranlarına ve yardımseverlere çağrıda bulunan şarkıcı SMA hastası umut bebek için 20 senelik saksafonunu satışa koyduğunu duyurdu.
Sanatçının "Elimde gördüğünüz bu 20 senelik emektarımı, sevgili Umutcan bebeğe destek amacıyla -eşimle birlikte vermiş olduğumuz karar üzerine- açık arttırmayla satışa sunuyorum. Tüm gelirini Umutcan'a bırakacağım. İlginize, alakanıza talibim." notuyla paylaştığı o anlar:
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200 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunduğu saksafonuyla birçok popüler şarkısını bestelediğini söyleyen isim "Kar Beyazdır Ölüm"ü çaldı.
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