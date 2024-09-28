Özlem Öz'ün Kaynının Müstakbel Eşiyle Çektiği Videoda Ön Plandaki Duruşu "Pes Artık" Dedirtti
Özlem Öz'ün Kaynının Müstakbel Eşiyle Çektiği Videoda Ön Plandaki Duruşu "Pes Artık" Dedirtti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evinin içine resmen takipçilerini de sokan Özlem Öz yine çektiği bir video ile linç edildi. Kaynının müstakbel eşiyle videosuna dahil olan Öz çifti pes dedirtti!
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Eşi doktor Tayyar Öz ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Özlem Öz sık sık evinden ve günlük yaşamından çektiği videolarla gündeme geliyor.
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Polatlar ile birçok açıdan benzerlik gösteren Öz ailesi hem ürünleriyle hem de çektikleri tepkilerle sosyal medyanın en çok konuşulan ailelerinden biri oldu.
Daha önce pek çok kez ilgi çekmek istediği düşünülen ve hareketleriyle linç edilen Özlem Öz'ün etkileşimi de bir hayli yüksek.
Son olarak Tayyar Öz'ün kardeşi Tayfun Öz'ün evlenme teklifine olan hazırlıklarıyla ve özel dikim kıyafetleriyle dillere düşen Özlem Öz'ün rol çalmaya çalıştığı düşünülmüştü.
Bu paylaşımların ardından abartılı seçimleriyle tepki çeken Öz, geçtiğimiz akşam yaptığı bir paylaşımla ilgi odağı oldu.
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Gelinin hazırlıklarının bitmesinin ardından damatla buluştuğu anlara dahil olan Öz'ün o videosuna birlikte bakalım:
Şimdi de gelen tepkilere bakalım👇
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