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Antalya'daki Tarlasına Funda Arar'ın Adını Traktörle Yazan Hayranı Sonunda Sanatçıyla Buluştu!

Antalya'daki Tarlasına Funda Arar'ın Adını Traktörle Yazan Hayranı Sonunda Sanatçıyla Buluştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 15:42

Antalya'daki tarlasına traktörle Funda Arar'ın ismini yazdıran çiftçi, sanatçıyla buluştu!

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Antalya Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, Funda Arar'a olan hayranlığını göstermek için seçtiği oldukça ilginç yöntemle dikkat çekmişti.

Antalya Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, Funda Arar'a olan hayranlığını göstermek için seçtiği oldukça ilginç yöntemle dikkat çekmişti.

Çiftçi Funda Arar'ın adını tarlasına traktörle yazmış, büyük hayranın ilk bakışta 'Hında Arar' yazdığı düşünülmüş ve bu hareket kısa sürede X ahalisinin diline düşmüştü.

Çiftçi Funda Arar'ın adını tarlasına traktörle yazmış, büyük hayranın ilk bakışta 'Hında Arar' yazdığı düşünülmüş ve bu hareket kısa sürede X ahalisinin diline düşmüştü.

"Bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek." diyen Atakan Şahin, her konserini takip ettiği şarkıcıyla sonuna bir araya geldi.

"Bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek." diyen Atakan Şahin, her konserini takip ettiği şarkıcıyla sonuna bir araya geldi.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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