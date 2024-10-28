Demet Akalın, Narin'in Tutuksuz Haldeki Abisi Baran Güran'ın Paylaşıp Sildiği Kareler Sonrası Deliye Döndü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kan donduran bir cinayete kurban giden Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran'ın paylaşıp hemen sildiği kareler gündem yarattı. Tutuklu haldeki annesi ve abisine arka çıkan Baran'ın paylaşımları Demet Akalın'ı çileden çıkardı!