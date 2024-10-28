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Demet Akalın, Narin'in Tutuksuz Haldeki Abisi Baran Güran'ın Paylaşıp Sildiği Kareler Sonrası Deliye Döndü!

Demet Akalın, Narin'in Tutuksuz Haldeki Abisi Baran Güran'ın Paylaşıp Sildiği Kareler Sonrası Deliye Döndü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.10.2024 - 14:13

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kan donduran bir cinayete kurban giden Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran'ın paylaşıp hemen sildiği kareler gündem yarattı. Tutuklu haldeki annesi ve abisine arka çıkan Baran'ın paylaşımları Demet Akalın'ı çileden çıkardı!

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan Narin Güran kaybının 19. gününde cansız halde bulunmuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan Narin Güran kaybının 19. gününde cansız halde bulunmuştu.

8 yaşındaki talihsiz kızın, köyüne 3 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde saklanması tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.

8 yaşındaki talihsiz kızın, köyüne 3 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde saklanması tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.

Kan donduran cinayetin ardından Narin’in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Kan donduran cinayetin ardından Narin’in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Minik Narin'in içimizi yakan kaybından sonra her gelişme dikkatle takip edilirken bugün yeni bir olay yaşandı.

Minik Narin'in içimizi yakan kaybından sonra her gelişme dikkatle takip edilirken bugün yeni bir olay yaşandı.

Narin’in tutuklu olmayan bir diğer abisi Baran Güran'ın Instagram hesabından, annesi ve abisine destek çıkan bi' tuhaf paylaşımlar yapıp hemen silmesi yeni bir tartışma başlattı.

Narin’in tutuklu olmayan bir diğer abisi Baran Güran'ın Instagram hesabından, annesi ve abisine destek çıkan bi' tuhaf paylaşımlar yapıp hemen silmesi yeni bir tartışma başlattı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Abi Baran'ın pek çok kişiyi kızdıran paylaşımlarına tepkisiz kalamayan isimlerden biri de, davayı ilk günden bu yana takip eden Demet Akalın oldu.

Abi Baran'ın pek çok kişiyi kızdıran paylaşımlarına tepkisiz kalamayan isimlerden biri de, davayı ilk günden bu yana takip eden Demet Akalın oldu.

Narin'in annesine epey öfkeli olan Akalın, "Hayır anne yapmadı, amca yapmadı, abi yapmadı. N'aptı kız kendi kendini mi öldürdü?!" diyerek deliye döndü.

Narin'in annesine epey öfkeli olan Akalın, "Hayır anne yapmadı, amca yapmadı, abi yapmadı. N'aptı kız kendi kendini mi öldürdü?!" diyerek deliye döndü.

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