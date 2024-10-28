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Hemen Sildi: Narin Güran Abisi Baran Güran’dan Kafa Karıştıran Paylaşımlar!

Hemen Sildi: Narin Güran Abisi Baran Güran’dan Kafa Karıştıran Paylaşımlar!

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 09:10

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tutuklu bulunan annesi ve kardeşine sahip çıktı. Abi Baran Güran, paylaşımlarını kısa süre sonra hesabından sildi.

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran da bulunuyor.

Tutuklananlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran da bulunuyor.

Narin’in tutuklu olmayan diğer abisi Baran Güran, Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yaptıktan sonra paylaşımlarını kısa sürede sildi.

Narin’in tutuklu olmayan diğer abisi Baran Güran, Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yaptıktan sonra paylaşımlarını kısa sürede sildi.

Baran Güran'ın annesi ile ilgili paylaşımı 👇

Baran Güran'ın annesi ile ilgili paylaşımı 👇

Hakkında müebbet hapis istenen kardeşi Enes Güran ile ilgili paylaşımı 👇

Hakkında müebbet hapis istenen kardeşi Enes Güran ile ilgili paylaşımı 👇
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Öldürülen kardeşi Narin Güran ile ilgili paylaşımı 👇

Öldürülen kardeşi Narin Güran ile ilgili paylaşımı 👇

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