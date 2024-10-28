Hemen Sildi: Narin Güran Abisi Baran Güran’dan Kafa Karıştıran Paylaşımlar!

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tutuklu bulunan annesi ve kardeşine sahip çıktı. Abi Baran Güran, paylaşımlarını kısa süre sonra hesabından sildi.