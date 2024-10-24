Narin Güran Cinayeti: Baba ve Abi için Zorla Mahkemeye Getirilme Kararı!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, cinayet davasının ilk duruşmasının görüleceği gün 23 kişi hakkında “mahkemeye zorla getirme” kararı verdi. 23 kişi arasında Narin’in babası Arif Güran ve abisi Baran Güran da bulunuyor.