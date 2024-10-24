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Narin Güran Cinayeti: Baba ve Abi için Zorla Mahkemeye Getirilme Kararı!

Narin Güran Cinayeti: Baba ve Abi için Zorla Mahkemeye Getirilme Kararı!

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 14:10

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, cinayet davasının ilk duruşmasının görüleceği gün 23 kişi hakkında “mahkemeye zorla getirme” kararı verdi. 23 kişi arasında Narin’in babası Arif Güran ve abisi Baran Güran da bulunuyor.

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Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran da bulunuyordu.

Tutuklananlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran da bulunuyordu.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, mahkeme cinayet davası ile ilgili 23 kişi hakkında zorla duruşmaya getirme kararı verdi.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, mahkeme cinayet davası ile ilgili 23 kişi hakkında zorla duruşmaya getirme kararı verdi.

Kaynak

Mahkeme, Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

Mahkeme, Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

7 Kasım’da yapılan duruşmaya zorla getirilme kararı çıkaranlar arasında baba Arif Güran ile abi Baran Güran’ın da olması dikkat çekti.

7 Kasım’da yapılan duruşmaya zorla getirilme kararı çıkaranlar arasında baba Arif Güran ile abi Baran Güran’ın da olması dikkat çekti.

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