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Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma 7 Kasım’da Görülecek

Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma 7 Kasım’da Görülecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 15:07

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ilk duruşması 7 Kasım’da görülecek.

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Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kayboldu. Cansız bedeni 8 Eylül’de bir dere kenarında bulundu.

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kayboldu. Cansız bedeni 8 Eylül’de bir dere kenarında bulundu.

8 yaşındaki Narin cinayetine dair sır perdesi hâlâ aralanmadı. İddianamede tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

8 yaşındaki Narin cinayetine dair sır perdesi hâlâ aralanmadı. İddianamede tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Türkiye’yi sarsan cinayetin ilk duruşma tarihi belli oldu. 4 sanıklı davada ilk duruşma 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Türkiye’yi sarsan cinayetin ilk duruşma tarihi belli oldu. 4 sanıklı davada ilk duruşma 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Nurcan Acar

ikinciye gerek yok tek celsede karar bekliyoruz!!!!

Can Kutlu

Delilleri tam topladılarsa, eksik bir husus kalmadıysa ve müdafilerde (sanık avukatları) savunma için ek süre talep etmezse büyük ihtimalle tek celsede ağırl... Devamını Gör

maestro__maestro

Bu kadar gündem olmasaydı bu davanın akıbeti acaba ne olurdu?

seremoni1

Dava bile görulmemesi gereken tum köy halkının cezası kesilmesi gerekirken, tarih vermeniz icler acısı