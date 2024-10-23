Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma 7 Kasım’da Görülecek
Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma 7 Kasım’da Görülecek
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ilk duruşması 7 Kasım’da görülecek.
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Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kayboldu. Cansız bedeni 8 Eylül’de bir dere kenarında bulundu.
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8 yaşındaki Narin cinayetine dair sır perdesi hâlâ aralanmadı. İddianamede tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Türkiye’yi sarsan cinayetin ilk duruşma tarihi belli oldu. 4 sanıklı davada ilk duruşma 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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ikinciye gerek yok tek celsede karar bekliyoruz!!!!
Delilleri tam topladılarsa, eksik bir husus kalmadıysa ve müdafilerde (sanık avukatları) savunma için ek süre talep etmezse büyük ihtimalle tek celsede ağırl... Devamını Gör
Bu kadar gündem olmasaydı bu davanın akıbeti acaba ne olurdu?
Dava bile görulmemesi gereken tum köy halkının cezası kesilmesi gerekirken, tarih vermeniz icler acısı