Narin Güran Cinayetinde Son Dakika: Amca, Anne, Ağabey ve Nevzat Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Narin Güran cinayetine ilişkin HTS kayıtları ve DNA incelemeleri dahil tüm deliller savcılığa teslim edildi. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında işritak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

AYRINTILAR GELECEK…