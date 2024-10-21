Narin Güran Soruşturmasında İddianame Belli Oldu: 1 Numaralık Sanık Amca Salim Güran

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 2 ay geride kalırken, halk hala Narin'in katil ya da katillerini merak ediyor. Ankara'dan gelen özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen deliller dava dosyasına dahil edildi. Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı ve dava süreci başlatılmaya hazır hale geldi.