Narin Güran Soruşturmasında İddianame Belli Oldu: 1 Numaralık Sanık Amca Salim Güran
Narin Güran Soruşturmasında İddianame Belli Oldu: 1 Numaralık Sanık Amca Salim Güran
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 2 ay geride kalırken, halk hala Narin'in katil ya da katillerini merak ediyor. Ankara'dan gelen özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen deliller dava dosyasına dahil edildi. Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı ve dava süreci başlatılmaya hazır hale geldi.
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Toplanan HTS kayıtları, DNA incelemeleri ve diğer tüm deliller savcılığa teslim edilirken, Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in başkanlığında, soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekili ve 3 savcının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Narin Güran cinayetine ilişkin iddianameye son şekli verildi.
Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak "muhtar amca" Salim Güran'ın yer aldığı belirtildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkilerken, Salim Güran hakkındaki suçlamalar davanın odak noktası haline geldi.
İddianamenin, kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlanacağı belirtildi.
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