Korkunç Şekilde Öldürülmüştü: Narin Güran Davasında Şikayetçi Yokmuş!
Korkunç Şekilde Öldürülmüştü: Narin Güran Davasında Şikayetçi Yokmuş!
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ilginç bir detay ortaya çıktı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili baba Arif Güran dahil kimsenin savcılığa şikayeti olmadığını söyledi. Altıntaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili sadece abi Baran Güran’ın Diyarbakır Barosu’na başvurusu olduğunu sözlerine ekledi.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi sebebiyle çoğu aile üyesi olmak üzere 12 kişi tutuklanmıştı.
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Narin ile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, küçük çocuğun cansız bedenini, bulunduğu dere kenarına kendisinin götürdüğünü itiraf etmiş ve talimatı amca Salim Güran’dan aldığını söylemişti. Ancak amca bu iddiayı reddetmişti.
Narin’in annesi ile abisi de tutukluların arasında bulunuyor.
tv100 muhabiri Canan Altıntaş, yaklaşan dava öncesi son bilgileri paylaştı.
"Şu anda elde edilen delillerle Nevzat Bahtiyar’ın cansız bedeni alması, götürmesi ve Eğertutmaz deresine götürmesi zaten keşif çalışmalarında da örtüştü. Ancak iddianamede yeni bir iddia var. Salim Güran’ın o gece saat 22.00 civarlarında Eğertutmaz deresinin yanına gittiği ve orada yaklaşık 30 dk kaldığı söyleniyor. O dönemde Salim Güran, Eğertutmaz deresine çok sık gidip geliyordu. Jandarma dere civarına çok sık giden Salim Güran’a ‘neden buraya gittiğini’ sorduğunda Güran, ‘Birini gördüm çalıların arasında, belki Narin’i biri alıp burada saklıyordur’ diyordu. Aslında görgü tanıklarının ifadesiyle her yakalandığında bu cevapları veriyordu. Her soruya bir cevabı vardı."
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"Bugüne kadar Narin Güran ile alakalı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusu dışında bir şikayette bulunulmadı. Yani ‘bu çocuk öldürüldü, katilinin bulunmasını istiyoruz, şu kişilerden şikayetçiyiz’ diye aileden bir şikayet gelmedi. Sadece abi Diyarbakır Barosuna müracaat etti, ‘kız kardeşimin katillerinin bulunmasını istiyorum’ diye. Ancak babanın özellikle böyle bir şikayeti yok"
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