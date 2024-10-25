Korkunç Şekilde Öldürülmüştü: Narin Güran Davasında Şikayetçi Yokmuş!

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ilginç bir detay ortaya çıktı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili baba Arif Güran dahil kimsenin savcılığa şikayeti olmadığını söyledi. Altıntaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili sadece abi Baran Güran’ın Diyarbakır Barosu’na başvurusu olduğunu sözlerine ekledi.