Hayatına Son mu Vermek İstedi? ABD'den Deport Edildiği Öne Sürülen Meltem Miraloğlu Hakkında Korkutan İddia!
Hayatına Son mu Vermek İstedi? ABD'den Deport Edildiği Öne Sürülen Meltem Miraloğlu Hakkında Korkutan İddia!
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay'ın haberine göre; ABD'den deport edildiği konuşulan oyuncunun intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meltem Miraloğlu, 2011-2013 yıllarında arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde bir çocuk gelin olan 'Hayat' karakterini canlandırmış ve hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra Adını Kalbime Yazdım dizisinde de rol alan ünlü oyuncu 2017 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'dan boşandıktan sonra 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenip Amerika’ya gitmişti.
O dönemden beri hayatına yurt dışında devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve Amerika'da rehin tutulduğunu söyleyerek yardım istemişti.
Ses getiren paylaşımın ardından bir iddiada bulunan Onur Akay, "Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu'nun Amerika’dan deport edildiği söylemişti.
Onur Akay bugün yeni bir iddiayla gündeme damgasını vurdu. Akay iddiasında "Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akay, ikinci paylaşımında da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan ünlü oyuncunun elinden tutan Mahsun Kırmızıgül'e seslenerek "Mahkeme Meltem Miraloğlu için deport kararı ve 10 yıl ABD’ye giriş yasağı verdi. Ayrıca mahkeme Meltem’e toplanması ve varsa taşınmaz eşyalarını satması için 60 gün zaman da verdi. O arada intihar edip hastaneye kaldırılan Meltem Miraloğlu, çok şükür hayati tehlikeyi atlattı" diyerek devam etti:
" "Çocuk gelin", yasal evlilik yaşının altında olan bir kız çocuğunun zorla veya toplumsal baskıların sonucu olarak evlendirilmesini ifade eder. Bu mesajı Türkiye'ye verdiğinizde başrol oyuncunuz olan Meltem Miraloğlu'nu, rica ediyorum gidin Amerika'dan alıp ailesine teslim edin ve hatta filmlerinizde de oynatın Mahsun bey. Bu kız sağlıklı düşünemiyor..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın