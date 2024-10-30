Hayatına Son mu Vermek İstedi? ABD'den Deport Edildiği Öne Sürülen Meltem Miraloğlu Hakkında Korkutan İddia!

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay'ın haberine göre; ABD'den deport edildiği konuşulan oyuncunun intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.