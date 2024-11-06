Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldığı İddia Edilen Burak Özçivit'ten Jet Hızıyla Açıklama Geldi!

Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Burak Özçivit’in menajerlik ekibindeki bir çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncu iddiaların hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.