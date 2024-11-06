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Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldığı İddia Edilen Burak Özçivit'ten Jet Hızıyla Açıklama Geldi!

Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldığı İddia Edilen Burak Özçivit'ten Jet Hızıyla Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.11.2024 - 12:42

Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Burak Özçivit’in menajerlik ekibindeki bir çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncu iddiaların hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Şimdilerde başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gören Burak Özçivit hemen her projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdilerde başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gören Burak Özçivit hemen her projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü oyunucunun 2017 yılında nikah masasına oturduğu Fahriye Evcen'le olan aşkları da manşetlerden düşmüyor elbette.

Ünlü oyunucunun 2017 yılında nikah masasına oturduğu Fahriye Evcen'le olan aşkları da manşetlerden düşmüyor elbette.

Özel hayatları ve kariyerleriyle sık sık gündem olan oyuncu çiftin projeler kadar sosyal medya kazançları da konuşulur oldu.

Özel hayatları ve kariyerleriyle sık sık gündem olan oyuncu çiftin projeler kadar sosyal medya kazançları da konuşulur oldu.

Burak ve Fahriye ikilisinin 15 saniyelik Instagram hikayesi için 2.5 milyon TL istedikleri haberi duyanları şoke etmişti.

Her adımlarıyla gözleri üzerlerine çekmeyi başaran önceki gün de tatile gittikleri Fransa'nın Strasbourg şehrindeki pozlarıyla öne çıkmıştı.

Her adımlarıyla gözleri üzerlerine çekmeyi başaran önceki gün de tatile gittikleri Fransa'nın Strasbourg şehrindeki pozlarıyla öne çıkmıştı.

Ama bu sefer ki konu daha başka. Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’in ekibinde uzun yıllardır çalışan bir kişinin oyuncu çifti yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.

Ama bu sefer ki konu daha başka. Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’in ekibinde uzun yıllardır çalışan bir kişinin oyuncu çifti yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.
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Yakışıklı oyuncunun rol aldığı reklamlarından ve yurt dışında katıldığı organizasyonlardan haksız kazanç elde ettiği çalışanının bu yaptıklarını duyar duymaz işine son verdiği öne sürüldü.

Yakışıklı oyuncunun rol aldığı reklamlarından ve yurt dışında katıldığı organizasyonlardan haksız kazanç elde ettiği çalışanının bu yaptıklarını duyar duymaz işine son verdiği öne sürüldü.

Kendisini dolandıran çalışanına dava açmaya hazırlandığı söylenen Burak Özçivit haberlerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tüm iddiaları yalanladı.

Kendisini dolandıran çalışanına dava açmaya hazırlandığı söylenen Burak Özçivit haberlerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tüm iddiaları yalanladı.

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