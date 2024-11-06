Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldığı İddia Edilen Burak Özçivit'ten Jet Hızıyla Açıklama Geldi!
Çalışanı Tarafından 10 Milyon Dolar Dolandırıldığı İddia Edilen Burak Özçivit'ten Jet Hızıyla Açıklama Geldi!
Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Burak Özçivit’in menajerlik ekibindeki bir çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncu iddiaların hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Şimdilerde başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gören Burak Özçivit hemen her projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ünlü oyunucunun 2017 yılında nikah masasına oturduğu Fahriye Evcen'le olan aşkları da manşetlerden düşmüyor elbette.
Özel hayatları ve kariyerleriyle sık sık gündem olan oyuncu çiftin projeler kadar sosyal medya kazançları da konuşulur oldu.
Her adımlarıyla gözleri üzerlerine çekmeyi başaran önceki gün de tatile gittikleri Fransa'nın Strasbourg şehrindeki pozlarıyla öne çıkmıştı.
Ama bu sefer ki konu daha başka. Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’in ekibinde uzun yıllardır çalışan bir kişinin oyuncu çifti yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.
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Yakışıklı oyuncunun rol aldığı reklamlarından ve yurt dışında katıldığı organizasyonlardan haksız kazanç elde ettiği çalışanının bu yaptıklarını duyar duymaz işine son verdiği öne sürüldü.
Kendisini dolandıran çalışanına dava açmaya hazırlandığı söylenen Burak Özçivit haberlerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tüm iddiaları yalanladı.
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