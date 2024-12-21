onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
7 Bin Yıllık Heykel ve Rafet El Roman'ın Estetikli Hali Arasındaki Benzerlik Sizi Ufak Çaplı Bir Şoka Sokacak

7 Bin Yıllık Heykel ve Rafet El Roman'ın Estetikli Hali Arasındaki Benzerlik Sizi Ufak Çaplı Bir Şoka Sokacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.12.2024 - 12:47

Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarıyla, geçmişte yaptığı evlilikle çok konuşulan şarkıcılardan bir tanesi. Bu yıla estetik furyasına katılan sanatçılarımızdan biri olarak damga vurmuştu hatırlarsanız. Yüzüne uygulanan botoks ve dolgu miktarıyla tanınmaz hale gelen Rafet El Roman'ı görenler tanımakta bir hayli zorlanmıştı. 

'Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde' gibi açıklamalarla konuşulan isim yine sosyal medyanın gündemine düştü. Bu sefer estetik sonrası haliyle 7 bin yıllık bir heykele benzetilen Rafet El Roman'a X kullanıcılarının yorumları pek bir acımasız oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Rafet El Roman, magazin manşetlerinde sık sık görmeye alışık olduğumuz isimlerin başında yer alıyor.

Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Rafet El Roman, magazin manşetlerinde sık sık görmeye alışık olduğumuz isimlerin başında yer alıyor.

Geçmişte yaptığı evlilik, sansasyon yaratan açıklamaları, sahne şovları gibi detaylarla konuştuğumuz Rafet El Roman gündemde kalmayı seven sanatçılarımızdan biri.

Geçmişte yaptığı evlilik, sansasyon yaratan açıklamaları, sahne şovları gibi detaylarla konuştuğumuz Rafet El Roman gündemde kalmayı seven sanatçılarımızdan biri.

2024 senesinde estetik furyasına katılan isimlerden biri olan ve ilk görüşte herkesleri şoka sokarak tanınmaz hale gelen Rafet El Roman değişimiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

2024 senesinde estetik furyasına katılan isimlerden biri olan ve ilk görüşte herkesleri şoka sokarak tanınmaz hale gelen Rafet El Roman değişimiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim estetik iddialarını en başta kesin bir dille "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." ifadeleriyle yalanlasa da sosyal medya gündemine düşmekten kurtulamamıştı hatırlarsanız.

Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim estetik iddialarını en başta kesin bir dille "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." ifadeleriyle yalanlasa da sosyal medya gündemine düşmekten kurtulamamıştı hatırlarsanız.

Detaylardan bahsetmiştik:

Rafet El Roman daha önce Sertab Erener gibi estetik yaptıran birçok ünlüye benzetilmiş ve "Sertab Erener'e de benzettiler, artık sinirlerim bozuldu." şeklinde isyan etmiş olsa da kendisi yine goygoy severlerden kurtulamadı!

Rafet El Roman daha önce Sertab Erener gibi estetik yaptıran birçok ünlüye benzetilmiş ve "Sertab Erener'e de benzettiler, artık sinirlerim bozuldu." şeklinde isyan etmiş olsa da kendisi yine goygoy severlerden kurtulamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı botoks ve dolgular yüzünden bambaşka birine dönüşmesinin ardından Kuveyt'te keşfedilen 7 bin yıllık heykelle benzerliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü şarkıcı botoks ve dolgular yüzünden bambaşka birine dönüşmesinin ardından Kuveyt'te keşfedilen 7 bin yıllık heykelle benzerliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın