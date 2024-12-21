7 Bin Yıllık Heykel ve Rafet El Roman'ın Estetikli Hali Arasındaki Benzerlik Sizi Ufak Çaplı Bir Şoka Sokacak

Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarıyla, geçmişte yaptığı evlilikle çok konuşulan şarkıcılardan bir tanesi. Bu yıla estetik furyasına katılan sanatçılarımızdan biri olarak damga vurmuştu hatırlarsanız. Yüzüne uygulanan botoks ve dolgu miktarıyla tanınmaz hale gelen Rafet El Roman'ı görenler tanımakta bir hayli zorlanmıştı.

'Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde' gibi açıklamalarla konuşulan isim yine sosyal medyanın gündemine düştü. Bu sefer estetik sonrası haliyle 7 bin yıllık bir heykele benzetilen Rafet El Roman'a X kullanıcılarının yorumları pek bir acımasız oldu!