7 Bin Yıllık Heykel ve Rafet El Roman'ın Estetikli Hali Arasındaki Benzerlik Sizi Ufak Çaplı Bir Şoka Sokacak
7 Bin Yıllık Heykel ve Rafet El Roman'ın Estetikli Hali Arasındaki Benzerlik Sizi Ufak Çaplı Bir Şoka Sokacak
Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarıyla, geçmişte yaptığı evlilikle çok konuşulan şarkıcılardan bir tanesi. Bu yıla estetik furyasına katılan sanatçılarımızdan biri olarak damga vurmuştu hatırlarsanız. Yüzüne uygulanan botoks ve dolgu miktarıyla tanınmaz hale gelen Rafet El Roman'ı görenler tanımakta bir hayli zorlanmıştı.
'Genç kızlar artık bana bakmıyor, yaşlanıyorum herhalde' gibi açıklamalarla konuşulan isim yine sosyal medyanın gündemine düştü. Bu sefer estetik sonrası haliyle 7 bin yıllık bir heykele benzetilen Rafet El Roman'a X kullanıcılarının yorumları pek bir acımasız oldu!
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Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Rafet El Roman, magazin manşetlerinde sık sık görmeye alışık olduğumuz isimlerin başında yer alıyor.
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Geçmişte yaptığı evlilik, sansasyon yaratan açıklamaları, sahne şovları gibi detaylarla konuştuğumuz Rafet El Roman gündemde kalmayı seven sanatçılarımızdan biri.
2024 senesinde estetik furyasına katılan isimlerden biri olan ve ilk görüşte herkesleri şoka sokarak tanınmaz hale gelen Rafet El Roman değişimiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim estetik iddialarını en başta kesin bir dille "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." ifadeleriyle yalanlasa da sosyal medya gündemine düşmekten kurtulamamıştı hatırlarsanız.
Rafet El Roman daha önce Sertab Erener gibi estetik yaptıran birçok ünlüye benzetilmiş ve "Sertab Erener'e de benzettiler, artık sinirlerim bozuldu." şeklinde isyan etmiş olsa da kendisi yine goygoy severlerden kurtulamadı!
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Ünlü şarkıcı botoks ve dolgular yüzünden bambaşka birine dönüşmesinin ardından Kuveyt'te keşfedilen 7 bin yıllık heykelle benzerliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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