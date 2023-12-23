Milli Yas (Ulusal Yas) Nedir, Neden İlan Edilir? Milli Yas İlan Edilince Ne Olur?

Ulu önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde her yıl 10 Kasım'da saygı ve özlemle anılmaktadır. 10 Kasım'da bayraklar yarıya indirilmektedir.
Winston Churchill – İngiltere Başbakanı. 24 Ocak 1965'te öldü. 25-27 Ocak 1965 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta resmî ulusal yas ilan edildi.
Hirohito – Japonya İmparatoru. 7 Ocak 1989'da öldü. Ölümünü takip eden iki günde ve cenazesinin olduğu günde ülkesinde ulusal yas ilan edildi.
Turgut Özal – 8. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. 17 Nisan 1993 yılında öldü. Türkiye'de 17-21 Nisan 1993 tarihleri arasında, Mısır ve Pakistan'da ise üç gün ulusal yas ilan edildi.
İzak Rabin – 5. İsrail Başbakanı. 4 Kasım 1995'te bir suikast sonucu öldü. Bu tarih İsrail'de ulusal yas günü olarak anılmaktadır.
Diana Spencer – Galler Prensesi. 31 Ağustos 1997'de öldü. Ülkesi Birleşik Krallık'ta 6 Eylül 1997'de ulusal yas ilan edildi.
Néstor Kirchner – 51. Arjantin Devlet Başkanı. 27 Ekim 2010'da öldü. Arjantin ile birlikte birçok Latin Amerika ülkesi üç günlük ulusal yas ilan etti.
Kim Jong-il – Kuzey Kore ulusal lideri. 17 Aralık 2011'de yaşamını yitirdi. Ülkesi Kuzey Kore'de 17-29 Aralık 2011'de ulusal yas ilan edildi.
Rauf Denktaş – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. 13 Ocak 2012'de yaşamını yitirdi. 14-17 Ocak 2012'de Türkiye'de, 14-20 Ocak 2012'de KKTC'de ulusal yas ilan edildi.
Nelson Mandela – Güney Afrika Cumhurbaşkanı. 5 Aralık 2013'te yaşamını yitirdi. Ülkesinde 8-15 Aralık 2013'te ulusal yas ilan edildi.
Abdullah bin Abdülaziz el-Suud – Suudi Arabistan Kralı. 23 Ocak 2015'te yaşamını yitirdi. Bahreyn'de 40 gün, Mısır'da 7 gün, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Tunus, Fas ve Lübnan'da 3 gün, Türkiye'de ise 24 Ocak 2015'te 1 günlük ulusal yas ilan edildi.
Süleyman Demirel – Türkiye Cumhurbaşkanı. 17 Haziran 2015'te yaşamını yitirdi. Ülkesinde 17-19 Haziran 2015'te ulusal yas ilan edildi.
İslam Kerimov – Özbekistan Devlet Başkanı. 2 Eylül 2016'da vefat etmesinin ardından Özbekistan'da üç gün ulusal yas ilan edildi.
Bhumibol Adulyadej - Tayland Kralı. 13 Ekim 2016'da 88 yaşında öldü. Ölümü üzerine Tayland'da bir yıl boyunca ulusal yas ilan edildi.
Halife bin Hamed es-Sani – Katar Emiri. 23 Ekim 2016'da vefatının ardından ülkesi Katar'da üç gün ulusal yas ilan edildi.
Fidel Castro – Küba Devlet Başkanı. 25 Kasım 2016'da öldü. Ölümünün ardından Küba'da 9 gün, Cezayir'de 8 gün ve Venezuela'da üç gün ulusal yas ilan edildi.
Celal Talabani - Irak Cumhurbaşkanı. 3 Ekim 2017 tarihinde öldü. Ölümünün üzerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yedi, Irak genelinde ise üç gün ulusal yas ilan edildi.
Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah - Kuveyt Emiri. 28 Eylül 2020'de 91 yaşında hayatını kaybeden emir için Kuveyt'te kırk gün boyunca milli yas ilan edildi.
Karolos Papulias - Yunanistan Cumhurbaşkanı. 26 Aralık 2021'de 92 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan hükümeti tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.
Halife bin Zayid en-Nehyan - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. 13 Mayıs 2022'de 73 yaşında öldü. Nehyan için ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Ürdün ve Kuveyt'te 40 gün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Lübnan, Mısır, Moritanya, Fas, Pakistan ve Brezilya'da 3 gün, Cezayir'de 2 gün, Filistin Devleti, Hindistan ve Bangladeş'te ise 1 gün ulusal yas ilan edildi.