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8. Kattan Çarşafla İndiler! Grand Kartal Otel’deki Yangın Anını Gözyaşlarıyla Anlatan Vatandaş

8. Kattan Çarşafla İndiler! Grand Kartal Otel’deki Yangın Anını Gözyaşlarıyla Anlatan Vatandaş

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 10:06

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Bolu’nun Grand Kartal Otel'inde dün gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın, büyük bir felakete yol açtı. 12 katlı otelin restoran bölümünde çıkan yangın, hızla yayılarak otelin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Yangının ardından otelde kalan bazı misafirlerin hayatta kalmak için çarşafları birbirine bağlayıp pencereden aşağı indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı öğrenildi.

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Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte otelde bulunan Ömer Sarı, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: "8. kattan çarşafları bağlayıp sarkıtarak, eşim ve çocuklarımla tahliye olduk. Yangın merdiveni otelin içinde, ortada. Dışarıda yangın merdiveni yok. Alarmlar çalmadı" dedi.

Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte otelde bulunan Ömer Sarı, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: "8. kattan çarşafları bağlayıp sarkıtarak, eşim ve çocuklarımla tahliye olduk. Yangın merdiveni otelin içinde, ortada. Dışarıda yangın merdiveni yok. Alarmlar çalmadı" dedi.

Sarı, şanslı olduklarını belirterek "Allah'tan birileri kapımızı çaldı da uykumuzdan uyandık" ifadelerini kullandı.

Sarı, şanslı olduklarını belirterek "Allah'tan birileri kapımızı çaldı da uykumuzdan uyandık" ifadelerini kullandı.

Yangının ortaya koyduğu güvenlik açıkları, oteldeki yangın güvenliği önlemlerinin eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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