8. Kattan Çarşafla İndiler! Grand Kartal Otel’deki Yangın Anını Gözyaşlarıyla Anlatan Vatandaş

Bolu’nun Grand Kartal Otel'inde dün gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın, büyük bir felakete yol açtı. 12 katlı otelin restoran bölümünde çıkan yangın, hızla yayılarak otelin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Yangının ardından otelde kalan bazı misafirlerin hayatta kalmak için çarşafları birbirine bağlayıp pencereden aşağı indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı öğrenildi.