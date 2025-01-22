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Kartalkaya Yangını İhmalleri Gündeme Getirdi: Mimar Sedat Bayrak, İnşaatta Yolsuzluk Kültürünü Eleştirdi

Kartalkaya Yangını İhmalleri Gündeme Getirdi: Mimar Sedat Bayrak, İnşaatta Yolsuzluk Kültürünü Eleştirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 09:24

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın, yaşanan can kayıpları nedeniyle tüm Türkiye’yi yasa boğarken, olayın ardından otel yönetimi ve inşaat süreçlerindeki ihmaller gündeme oturdu. Sosyal medyada mimari ve inşaat konularında içerik üreten @sedatbayrak, bu ihmallere ve yolsuzluklara dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Mimar Sedat Bayrak, paylaşımında inşaat sektöründeki yolsuzluk kültürünün derinliğini vurguladı ve “Birisinin yolsuzluğunu ortaya çıkarsan, diğerine haksızlık yapmış oluyorsun” diyerek sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi.

Mimar Sedat Bayrak, paylaşımında inşaat sektöründeki yolsuzluk kültürünün derinliğini vurguladı ve “Birisinin yolsuzluğunu ortaya çıkarsan, diğerine haksızlık yapmış oluyorsun” diyerek sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi.

Yolsuzlukların ancak etkili bir denetim sistemi ve güçlü hukuki düzenlemelerle önlenebileceğini belirten Bayrak, “Bunu insanların vicdanına bıraktığınızda, yolsuzluk daha da büyüyerek devam ediyor” diyerek sorunun çözümünün bireysel inisiyatiflerle değil, sistemli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yolsuzlukların ancak etkili bir denetim sistemi ve güçlü hukuki düzenlemelerle önlenebileceğini belirten Bayrak, “Bunu insanların vicdanına bıraktığınızda, yolsuzluk daha da büyüyerek devam ediyor” diyerek sorunun çözümünün bireysel inisiyatiflerle değil, sistemli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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