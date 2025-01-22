Kartalkaya Yangını İhmalleri Gündeme Getirdi: Mimar Sedat Bayrak, İnşaatta Yolsuzluk Kültürünü Eleştirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın, yaşanan can kayıpları nedeniyle tüm Türkiye’yi yasa boğarken, olayın ardından otel yönetimi ve inşaat süreçlerindeki ihmaller gündeme oturdu. Sosyal medyada mimari ve inşaat konularında içerik üreten @sedatbayrak, bu ihmallere ve yolsuzluklara dikkat çeken açıklamalarda bulundu.